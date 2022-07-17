Захарова отреагировала на призыв Борреля «потерпеть» ради эффективности санкций

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на просьбу главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к европейским странам «потерпеть» ради эффективности антироссийских санкций.

«Так они уже дождались. Боррель даже этого не знает. Жозеп, эффект от антироссийских санкций многие жители ЕС моментально почувствовали на себе», — написала она в Telegram.

Жители Азии, Африки и других отдалённых регионов «односторонние нелегитимные рестрикция Вашингтона и Брюсселя против России тоже оценили по достоинству», подчеркнула Захарова.

Жозеп Боррель в своём блоге призвал население Европы проявить стратегическое терпение, чтобы санкции против России доказали свою эффективность.