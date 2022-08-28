Медведев спрогнозировал повышение цен на газ до €5000 до конца 2022 года

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев спрогнозировал рост цен на газ до €5 тыс. до конца 2022 года.

«Главам государств и правительств стран Европейского союза: в связи с повышением цены на газ до €3,5 тыс. за тысячу кубометров вынужден повысить прогнозную стоимость до €5 тыс. до конца 2022 года. With warm regards», — написал он в своём Telegram.

По данным лондонской биржи ICE и газотранспортных операторов, стоимость газа на торгах в Европе приблизилась к рекордным показателям — за неделю она возросла примерно на $1 тыс.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью Kronen Zeitung ранее заявил, что Евросоюз в ближайшее время столкнётся с серьёзными вызовами на фоне антироссийских санкций.

Уходящий в отставку премьер Британии Борис Джонсон отметил, что следующие месяцы в стране будут очень тяжёлыми, а цены на электроэнергию — умопомрачительными.