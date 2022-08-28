Биржа ICE сообщила о приближении цены на газ в Европе к рекордным показателям

Стоимость газа на торгах в Европе приблизилась к рекордным показателям. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE и газотранспортных операторов.

Цена сентябрьских фьючерсов на хабе TTF достигла 26 августа $3507,3, что стало рекордным показателем для Европы с 1996 года, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что стоимость газа увеличилась за неделю примерно на $1 тыс.

Ранее эксперт британской компании Capital Economics по России Лайам Пич заявил, что Москва способна остановить экспорт газа в Европейский союз как минимум на год, при этом никак не нанося ущерб национальной экономике.