Биржа ICE сообщила о приближении цены на газ в Европе к рекордным показателям
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Цена сентябрьских фьючерсов на хабе TTF достигла 26 августа $3507,3, что стало рекордным показателем для Европы с 1996 года, передаёт РИА Новости.
Отмечается, что стоимость газа увеличилась за неделю примерно на $1 тыс.
Ранее эксперт британской компании Capital Economics по России Лайам Пич заявил, что Москва способна остановить экспорт газа в Европейский союз как минимум на год, при этом никак не нанося ущерб национальной экономике.