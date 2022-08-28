Bloomberg: Россия может остановить экспорт газа в ЕС на год без последствий для экономики
Такое мнение, как сообщает агентство Bloomberg, выразил эксперт по России британской компании Capital Economics Лайам Пич.
«До тех пор, пока цены на нефть и уровень экспорта остаются на текущих высоких уровнях, профицита текущего счёта России будет достаточно, чтобы поддерживать его даже при отключении от основного газового рынка», — указал Пич.
По оценкам эксперта, у России есть возможность получать на продаже газа до $20 млрд в квартал даже тогда, когда объём поставок будет сокращаться.
Такая возможность, отметил эксперт, есть у России благодаря высокому уровню цен на энергоресурсы.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что мрачные прогнозы в отношении российской экономики не сбылись.
По словам профессора стратегических исследований в Центре политического анализа в Нью-Дели Брахмы Челлани, западные страны всё чаще стали признавать, что антироссийские санкции наносят существенный ущерб их экономикам, при этом не оказывая значительного влияния на Москву.