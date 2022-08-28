Bloomberg: Россия может остановить экспорт газа в ЕС на год без последствий для экономики

Россия способна остановить экспорт газа в Европейский союз как минимум на год, при этом никак не нанося ущерб национальной экономике.

Такое мнение, как сообщает агентство Bloomberg, выразил эксперт по России британской компании Capital Economics Лайам Пич.

«До тех пор, пока цены на нефть и уровень экспорта остаются на текущих высоких уровнях, профицита текущего счёта России будет достаточно, чтобы поддерживать его даже при отключении от основного газового рынка», — указал Пич.

По оценкам эксперта, у России есть возможность получать на продаже газа до $20 млрд в квартал даже тогда, когда объём поставок будет сокращаться.

Такая возможность, отметил эксперт, есть у России благодаря высокому уровню цен на энергоресурсы.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что мрачные прогнозы в отношении российской экономики не сбылись.

По словам профессора стратегических исследований в Центре политического анализа в Нью-Дели Брахмы Челлани, западные страны всё чаще стали признавать, что антироссийские санкции наносят существенный ущерб их экономикам, при этом не оказывая значительного влияния на Москву.