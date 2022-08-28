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Джонсон заявил, что следующие месяцы в Британии будут «очень тяжёлыми»

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Уходящий в отставку премьер Британии Борис Джонсон заявил, что следующие месяцы в стране будут очень тяжёлыми, а цены на электроэнергию — умопомрачительными.
Джонсон заявил, что следующие месяцы в Британии будут «очень тяжёлыми»
  • AP
  • © Frank Augstein

«Следующие месяцы будут тяжёлыми, возможно, очень тяжёлыми. Наши счета за электроэнергию будут умопомрачительными», — пишет он в статье для Daily Mail.

Джонсон подчеркнул, что стоимость обогрева домов уже пугает большое число жителей Соединённого Королевства.

Ранее газета The Sun сообщала, что власти Великобритании разрабатывают меры, направленные на борьбу с возможными массовыми беспорядками из-за роста цен на электроэнергию.

Также издание отметило, что в некоторых британских школах с целью экономии электроэнергии намерены снизить температурный режим в классах, поэтому школьникам придётся надевать тёплую верхнюю одежду во время занятий.

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