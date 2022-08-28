Джонсон заявил, что следующие месяцы в Британии будут «очень тяжёлыми»

Уходящий в отставку премьер Британии Борис Джонсон заявил, что следующие месяцы в стране будут очень тяжёлыми, а цены на электроэнергию — умопомрачительными.

«Следующие месяцы будут тяжёлыми, возможно, очень тяжёлыми. Наши счета за электроэнергию будут умопомрачительными», — пишет он в статье для Daily Mail.

Джонсон подчеркнул, что стоимость обогрева домов уже пугает большое число жителей Соединённого Королевства.

Ранее газета The Sun сообщала, что власти Великобритании разрабатывают меры, направленные на борьбу с возможными массовыми беспорядками из-за роста цен на электроэнергию.

Также издание отметило, что в некоторых британских школах с целью экономии электроэнергии намерены снизить температурный режим в классах, поэтому школьникам придётся надевать тёплую верхнюю одежду во время занятий.