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The Sun: власти Британии готовятся к беспорядками на фоне роста цен на электроэнергию

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Власти Великобритании разрабатывают меры, направленные на борьбу с возможными массовыми беспорядками из-за роста цен на электроэнергию. Об этом информирует газета The Sun.

По информации газеты, некоторые британские министры и чиновники допускают волну преступности и беспорядков на фоне роста стоимости жизни.

«Правительственные чиновники разработали планы по борьбе с массовыми беспорядками на фоне того, как счета за электроэнергию растут», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее профессор политической экономии в Кембриджском университете Хелен Томпсон заявила, что Западу зимой грозит «энергетическая расплата» за отсутствие российского газа.

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