The Sun: власти Британии готовятся к беспорядками на фоне роста цен на электроэнергию
По информации газеты, некоторые британские министры и чиновники допускают волну преступности и беспорядков на фоне роста стоимости жизни.
«Правительственные чиновники разработали планы по борьбе с массовыми беспорядками на фоне того, как счета за электроэнергию растут», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее профессор политической экономии в Кембриджском университете Хелен Томпсон заявила, что Западу зимой грозит «энергетическая расплата» за отсутствие российского газа.