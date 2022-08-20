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Профессор Томпсон предрекла Западу «энергетическую расплату» нынешней зимой

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Профессор политической экономии в Кембриджском университете Хелен Томпсон заявила, что Западу зимой грозит «энергетическая расплата» за отсутствие российского газа.

Такое мнение она высказала в статье для издания Financial Times.

По словам эксперта, грядущей зимой Западу придётся срочно искать «способы снизить урон от энергокризиса, который начал принимать катастрофические масштабы».

Профессор отметила, что в основе сложившейся ситуации две структурные проблемы: пренебрежение Запада тем фактом, что для роста глобальной экономики необходимо всё больше и больше энергоресурсов, а также неспособность стран сделать что-либо эффективное для немедленного ускорения процесса перехода от горючих ископаемых на чистые источники энергии.

«Грядущая зима принесёт расплату», — отметила она.

Ранее доцент кафедры экономики промышленности РЭУ имени Г.В. Плеханова Олег Каленов заявил, что санкции Запада против России усиливают напряжённость, создаваемую мировым энергетическим кризисом.

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