Экономист Каленов допустил усиление энергокризиса на Западе из-за санкций

Доцент кафедры экономики промышленности РЭУ имени Г.В. Плеханова Олег Каленов заявил, что санкции Запада против России усиливают напряжённость, создаваемую мировым энергетическим кризисом.

Отказ от закупок российского угля в первую очередь серьёзно навредит самому Евросоюзу, сказал он в беседе с ИА REGNUM.

«Мировой энергетический кризис никуда не ушёл, а все санкции Запада, связанные с отказом от российских энергоносителей, лишь усиливают имеющуюся напряжённость. Экономика восстанавливается, объёмы производства растут. Пока спрос на энергоресурсы превышает предложение, а значит, растут и цены. Кроме того, приближается зима, а европейские ресурсы топлива истощены и пока не пополняются должным образом», — отметил Каленов.

Ранее кандидат политических наук Алексей Голубев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с поставками газа в Испанию.