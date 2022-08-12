Экономист Каленов допустил усиление энергокризиса на Западе из-за санкций
- РИА Новости
Отказ от закупок российского угля в первую очередь серьёзно навредит самому Евросоюзу, сказал он в беседе с ИА REGNUM.
«Мировой энергетический кризис никуда не ушёл, а все санкции Запада, связанные с отказом от российских энергоносителей, лишь усиливают имеющуюся напряжённость. Экономика восстанавливается, объёмы производства растут. Пока спрос на энергоресурсы превышает предложение, а значит, растут и цены. Кроме того, приближается зима, а европейские ресурсы топлива истощены и пока не пополняются должным образом», — отметил Каленов.
Ранее кандидат политических наук Алексей Голубев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с поставками газа в Испанию.