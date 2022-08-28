The Sun: британским школьникам могут купить свитера из-за снижения температуры в классах
Об этом информирует газета The Sun.
Отмечается, что для тех школьников, которые принадлежат к наименее обеспеченным слоям населения, британские власти рассматривают возможность купить свитера.
Ранее Business Insider передавал, что в Европе, несмотря на жаркую погоду, выросли продажи электроодеял и переносных обогревателей.
В частности, в Великобритании покупатели приобрели почти в 13 раз больше одеял с электрическим подогревом, чем за 2021 год.
Профессор политической экономии в Кембриджском университете Хелен Томпсон заявила, что Западу зимой грозит «энергетическая расплата» за отсутствие российского газа.