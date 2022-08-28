The Sun: британским школьникам могут купить свитера из-за снижения температуры в классах

В некоторых британских школах с целью экономии электроэнергии намерены снизить температурный режим в классах, поэтому школьникам придётся надевать тёплую верхнюю одежду во время занятий.

Об этом информирует газета The Sun.

Отмечается, что для тех школьников, которые принадлежат к наименее обеспеченным слоям населения, британские власти рассматривают возможность купить свитера.

Ранее Business Insider передавал, что в Европе, несмотря на жаркую погоду, выросли продажи электроодеял и переносных обогревателей.

В частности, в Великобритании покупатели приобрели почти в 13 раз больше одеял с электрическим подогревом, чем за 2021 год.

Профессор политической экономии в Кембриджском университете Хелен Томпсон заявила, что Западу зимой грозит «энергетическая расплата» за отсутствие российского газа.