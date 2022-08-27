Business Insider: европейцы начали покупать электроодеяла на фоне энергетического кризиса
Таким образом, отметил автор материала, европейцы готовятся к предстоящей зиме без российского газа.
По данным источника, за шесть месяцев жители Германии купили на 35% больше обогревателей, чем в прошлом году. Продажа обогревателей также значительно выросла и в Швейцарии.
В Великобритании между тем покупатели приобрели почти в 13 раз больше одеял с электрическим подогревом, чем за 2021 год.
В статье сказано, что таким образом жители Европы ищут способы обогреваться зимой без необходимости включать отопление.
Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.