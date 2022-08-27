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Business Insider: европейцы начали покупать электроодеяла на фоне энергетического кризиса

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В Европе, несмотря на жаркую погоду, выросли продажи электроодеял и переносных обогревателей, пишет Business Insider.

Таким образом, отметил автор материала, европейцы готовятся к предстоящей зиме без российского газа.

По данным источника, за шесть месяцев жители Германии купили на 35% больше обогревателей, чем в прошлом году. Продажа обогревателей также значительно выросла и в Швейцарии.

В Великобритании между тем покупатели приобрели почти в 13 раз больше одеял с электрическим подогревом, чем за 2021 год. 

В статье сказано, что таким образом жители Европы ищут способы обогреваться зимой без необходимости включать отопление.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

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