Business Insider: европейцы начали покупать электроодеяла на фоне энергетического кризиса

В Европе, несмотря на жаркую погоду, выросли продажи электроодеял и переносных обогревателей, пишет Business Insider.

Таким образом, отметил автор материала, европейцы готовятся к предстоящей зиме без российского газа.

По данным источника, за шесть месяцев жители Германии купили на 35% больше обогревателей, чем в прошлом году. Продажа обогревателей также значительно выросла и в Швейцарии.

В Великобритании между тем покупатели приобрели почти в 13 раз больше одеял с электрическим подогревом, чем за 2021 год.

В статье сказано, что таким образом жители Европы ищут способы обогреваться зимой без необходимости включать отопление.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.