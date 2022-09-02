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Песков: антироссийские меры привели к энергетическому кризису

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские меры привели к энергетическому кризису.
Песков: антироссийские меры привели к энергетическому кризису
  • AP
  • © Martin Meissner

«Вы видите, как лихорадит энергетические рынки, лихорадит их в основном в Европе. Принятые вот эти вот антироссийские меры привели к весьма и весьма глубокому кризису. Привели к ситуации, когда европейцы, причём во многом у США, покупают за бешеные деньги, совершенно неоправданные деньги, сжиженный газ. Компании США богатеют, а европейские налогоплательщики беднеют», — сказал он.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

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