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«Газпром» увеличил поставки газа в Китай на 60% с начала года

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Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российская компания с начала года увеличила поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» на 60%.
«Газпром» увеличил поставки газа в Китай на 60% с начала года
  • РИА Новости

Об этом он сказал во время совещания, посвящённого Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

«Одновременно с той работой, которую мы ведём на внутреннем рынке, мы с вами последовательно наращиваем поставки по газопроводу «Сила Сибири» в Китай. И в этом году несколько раз обновляли рекорд суточных поставок газа сверх контрактных обязательств по суточным контрактным количествам», — приводится его цитата в стенограмме, опубликованная в Telegram «Газпрома».

По словам Миллера, объём поставок газа на территорию Китая за восемь месяцев 2022 года по сравнению с 2021 годом вырос на 60%.

Ранее Миллер заявлял, что «Газпром» к зиме готовит рекордный оперативный запас газа в ПХГ.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

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