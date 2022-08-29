Дефицит как предчувствие: почему в Польше заговорили о возможном продовольственном кризисе в стране

Представители пищевой промышленности Польши заявили, что нынешний энергокризис может привести к продовольственному дефициту в стране. По их словам, этому способствует приостановка или сокращение производства на ряде предприятий химической отрасли. При этом ещё недавно польские власти отчитались о 100%-ной заполненности подземных газохранилищ, а в октябре Варшава ждёт запуска трубопровода Baltic Pipe, по которому будет получать газ из Норвегии. Однако эксперты отмечают, что даже заполненные хранилища не помогут Польше избежать энергокризиса и спада производства, так как объёмы потребления газа в стране в несколько раз превышают объёмы ПХГ и промышленники вынуждены закупать газ по рыночной цене, которая для многих сейчас стала неподъёмной.

В Польше заявили, что в ближайшие недели страну может накрыть продовольственный дефицит — его неуклонно провоцирует энергетический кризис в Европе. Как рассказали газете Wiadomości представители пищевой промышленности страны, они уже столкнулись с нехваткой определённых веществ, необходимых для производства, в связи с закрытием ряда предприятий в смежных отраслях из-за высоких цен на углеводороды.

Так, о приостановке работы объявила компания по производству удобрений и компонентов пластмассы Grupa Azoty, а химические заводы, входящие в группу Capital, сообщили о снижении объёма генерации аммиака на 10%. Есть проблемы с поставками углекислого газа и средств для очистки оборудования.

Если ситуация не изменится, придётся сокращать целые линии производства, что приведёт к повышению цен на молочные и мясные продукты, а то и вовсе к исчезновению из магазинов некоторых товаров, предупредили поставщики.

В частности, польский филиал пивоваренной компании Carlsberg уже заявил о приостановке производства из-за прекращения поставок углекислого газа. Как сообщил 25 августа газете Poradnik Handlowca представитель компании, текущие запасы CO2 не позволяют продолжать изготовление пива. По его словам, ситуация была вызвана отказом компаний Anwil SA и Grupa Azoty SA продолжить поставки углекислого газа. В связи с этим представитель Carlsberg Polska призвал правительство страны отреагировать на ситуацию, заявив, что она непременно затронет и других производителей.

Об аналогичном обращении к премьер-министру Матеушу Моравецкому газете Wiadomości рассказала глава польской молочной палаты Агнешка Малишевская. По её словам, руководству страны следует созвать экстренное заседание для решения проблем, вставших перед промышленностью республики.

Молочные продукты польских производителей

Gettyimages.ru

© Jaap Arriens/NurPhoto

Правительственные показатели

Между тем власти Польши в начале августа заявили, что подземные газовые хранилища (ПХГ) страны заполнены на 100%. В частности, такие цифры в интервью телеканалу Polsat назвала министр климата и окружающей среды Анна Москва.

«На этот сезон мы обеспечены. У нас 100% газа в хранилищах. Все поставки газа, несмотря на то, что происходит с «Северным потоком — 1», осуществляются», — заявила она.

К тому же министр напомнила о скором вводе в эксплуатацию трубопровода Baltic Pipe, по которому в Польшу будет поступать газ из Норвегии. Запуск магистрали запланирован на осень этого года, а поставки по ней законтрактованы уже и на 2023 год. По данным государственной нефтегазовой компании Польши PGNiG, на четвёртый квартал 2022-го для прокачки по Baltic Pipe законтрактовано 800 млн куб. м газа.

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Помимо этого, Анна Москва заявила, что страна обеспечена и бесперебойными поставками угля, в связи с чем потребителям якобы не стоит беспокоиться об отоплении в зимний период. По её словам, Польша импортирует уголь из Колумбии и Индонезии.

Однако утверждения министра расходятся с данными Торгово-промышленной палаты польских продавцов угля. Там отмечают, что стране не хватает несколько миллионов тонн угля. К тому же, как подчеркнули 23 августа журналисты газеты Rzeczpospolita, импортируемый Польшей уголь имеет слишком низкую калорийность и не может стать полноценным заменителем российского топлива, от закупки которого Варшава отказалась ещё в апреле. Издание приводит слова главы Торгово-промышленной палаты польских продавцов угля Лукаша Горбача, который заявил, что из одной тонны нынешнего сырья можно получить в качестве топлива только 15—20% от всего объёма.

Не всё благополучно и в газовой сфере, отмечают польские аналитики. Как заявил 11 августа в эфире программы Onet Rano представитель польского Гринпис Марек Юзефяк, несмотря на имеющиеся запасы, Польша может столкнуться с дефицитом газа уже в декабре. По его словам, эксперты организации, изучив газовый рынок в Европе и Польше, а также польские контракты на поставки и уровень запасов, пришли к выводу, что с декабря страна может столкнуться с нехваткой газа на уровне 40%. При этом правительство пытается «делать хорошую мину при плохой игре», тогда как ситуация складывается довольно тревожная, подчеркнул он.

«Правительство говорит о Baltic Pipe, но не говорит о контрактах, которые подписаны. Есть задержки в эксплуатации месторождений на норвежском шельфе. И это одна из причин, по которой эта зима будет сложной в деле поставок газа», — цитирует Юзефяка РИА Новости.

Укладка газопровода Baltic Pipe

© Saipem/Baltic Pipe project

Он подчеркнул, что если PGNiG не заключит какие-либо новые контракты, то недостающие объёмы придётся закупать по биржевым ценам, а это приведёт к ещё большему подорожанию газа в стране.

Между тем заместитель председателя правления нефтегазового концерна PGNiG Пшемыслав Вацлавский на пресс-конференции 18 августа заявил, что резкий скачок стоимости природного газа привёл к снижению его потребления в стране на 7%. На тот момент, по данным Вацлавского, средний рост цены на бирже во втором полугодии 2022-го составил 244%.

В отрыве от реальности

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT назвал обоснованными предупреждения польских промышленников о возможном продуктовом дефиците в стране. По его словам, реальное положение дел в Польше таково, что производители вынуждены закупать газ у поставщиков по рыночным ценам, тогда как населению выделяются субсидии. К тому же утверждения польских властей, что страна полностью обеспечена газом, верны лишь отчасти, добавил аналитик.

«Да, у Польши есть запасы газа в ПХГ, но их объём не превышает 4 млрд куб. м. В то же время страна потребляет в районе 20 млрд куб. м газа в год. В связи с этим очевидно, что даже на время отопительного сезона запасов не хватит и рассчитывать на план Б в виде СПГ тоже не стоит, так как поставляемых Польше объёмов недостаточно, а его цена не менее высока», — пояснил Юшков.

Отсюда простая закономерность: дорогие углеводороды обуславливают высокую стоимость электроэнергии, что ведёт к повышению себестоимости продуктов, пояснил эксперт.

«Из-за этого местные производители вынуждены закрывать свои предприятия, так как не выдерживают конкуренции с иностранными поставщиками, например из Азии», — сказал Юшков.

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По его мнению, в правительстве Польши на самом деле осознают, что их положение среди остальных стран Евросоюза в плане обеспеченности газом не намного лучше. По этой причине Варшава так остро реагирует на инициативу Брюсселя делиться газом с остальными членами сообщества, считает эксперт.

«Если вдруг Польша и согласится предоставить свой газ соседям, то только по рыночной цене и при условии полной уверенности, что ей самой хватит газа на весь осенне-зимний период. Но сейчас мы ни у кого не видим уверенности в успешном прохождении отопительного сезона», — добавил Юшков.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре с RT заметил, что нынешнее политическое руководство Польши «отличается демагогией», а вопросы национального благосостояния отодвинуты в сторону.

«Главное — это так называемые евро-атлантические ценности, антироссийская риторика и антироссийские действия. И на этом фоне нынешнее политическое руководство Польши принимает те решения, которые не способствуют нормальному экономическому развитию страны, в частности, добровольно отрезая себя от выгодных поставок энергоресурсов из России. На мой взгляд, Варшава находится в этаком угаре и совершенно не заботится о населении и промышленности страны в долгосрочной перспективе», — пояснил он.

Хранилища газа в Польше

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При этом аналитик считает, что от Польши не стоит ждать проявления солидарности с остальными членами ЕС по газовому вопросу. Ведь, несмотря на всю свою «европейскость» и заявленные ценности, там исходят только из собственных интересов и собственной выгоды, добавил Оленченко.

«Нет таких условий, при которых Варшава решит присоединиться к акции поддержки малоимущих в газовом плане соседей. Потому что она очень эгоистична и настроена иждивенчески, помня только о том, что обещают выделить ей: дотации, субсидии и прочее», — отметил эксперт.

Однако у Польши нет шансов избежать последствий общеевропейского энергетического кризиса, даже при 100%-ной заполненности хранилищ и налаживании бесперебойных поставок газа, считает собеседник RT.

«В ближайшем будущем перспектив по снижению цены на энергоресурсы не предвидится, и Польша наравне со всеми должна будет закупать его втридорога. Соответственно, её промышленники не в состоянии будут обеспечивать свои производства достаточными объёмами газа, что приведёт либо к снижению выпуска продукции, либо к её подорожанию. В любом случае они потеряют свою конкурентоспособность и на внутреннем, и на внешнем рынках. А это повлечёт за собой серьёзные экономические проблемы: дальнейший рост инфляции, рецессию и, как следствие, социальное недовольство», — резюмировал Оленченко.