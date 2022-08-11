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Greenpeace Polska: Польша с декабря столкнётся с дефицитом газа на уровне 40%

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Представитель Greenpeace Polska Марек Юзефяк в эфире программы Onet Rano заявил, что с декабря Польша может столкнуться с дефицитом газа на уровне 40%.
Greenpeace Polska: Польша с декабря столкнётся с дефицитом газа на уровне 40%
  • Gettyimages.ru

Его заявление приводит РИА Новости

Он отметил, что в организации решили проверить, говорит ли правду польское правительство, когда заверяет, что газа в стране хватит на зиму.

Также он отметил, что если польская нефтегазовая компания PGNiG перед отопительным сезоном не заключит новые контракты, то недостающий газ Польша будет вынуждена закупать на бирже.

Ранее сообщалось, что Венгрия и Польша — единственные из 27 стран Европейского союза, которые проголосовали против плана по добровольному снижению спроса на газ на 15% в ближайшие месяцы.

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