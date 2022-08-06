Польша и Венгрия не поддержали план снижения спроса на газ на 15%
«Все делегации проголосовали за принятие регулирования Совета о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ, за исключением делегаций Венгрии и Польши, которые проголосовали против», — приводит слова заявления РИА Новости.
Тем не менее, в документе отметили, что несмотря на отказы Венгрии и Польши, данный план будет принят, исходя из того, что за него проголосовало большинство стран-участниц.
5 августа страны ЕС окончательно приняли план снижения спроса на газ на 15%.
Ранее экономист, старший преподаватель кафедры экономики и финансов РАНХиГС Борис Пивовар прокомментировал в беседе с ФАН ситуацию с поставками газа в ЕС.