Польша и Венгрия не поддержали план снижения спроса на газ на 15%

Венгрия и Польша, единственные из 27 стран Европейского союза, проголосовали против плана по добровольному снижению спроса на газ на 15% в ближайшие месяцы, говорится в документе Совета ЕС.

«Все делегации проголосовали за принятие регулирования Совета о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ, за исключением делегаций Венгрии и Польши, которые проголосовали против», — приводит слова заявления РИА Новости.

Тем не менее, в документе отметили, что несмотря на отказы Венгрии и Польши, данный план будет принят, исходя из того, что за него проголосовало большинство стран-участниц.

5 августа страны ЕС окончательно приняли план снижения спроса на газ на 15%.

Ранее экономист, старший преподаватель кафедры экономики и финансов РАНХиГС Борис Пивовар прокомментировал в беседе с ФАН ситуацию с поставками газа в ЕС.