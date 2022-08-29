«Мы не должны идти на уступки»: глава эстонского МИД призвал скорее ввести новые антироссийские санкции

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о необходимости скорейшего принятия новых антироссийских санкций, которые коснулись бы энергетики, торговли и системы SWIFT. Он также призвал поставлять больше оружия на Украину, а европейцам посоветовал смириться с «временными трудностями», чтобы остановить Россию. Эксперты отмечают, что политика ЕС в последние годы сделала этот регион наиболее уязвимым перед лицом топливного кризиса, который сейчас усугубляется введением рестрикций против крупнейшего поставщика энергоносителей. Как результат, многие промышленные предприятия в Европе не могут справиться с растущими издержками и вынуждены сокращать или останавливать производство. В то же время власти стран Балтии и Польши пытаются показать свою политическую значимость, призывая к новым ограничениям в отношении Москвы, а другие игроки ЕС не могут отказаться от предлагаемых инициатив.

Евросоюз должен как можно скорее ввести новый, восьмой по счёту, пакет рестрикций в отношении России, заявил в интервью немецкой газете Die Welt министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Он сообщил, что Европейской комиссии уже представлены конкретные предложения на этот счёт.

«Речь идёт об энергетике, о торговле, дальнейших ограничениях в системе SWIFT, а также о том, чтобы включить ещё большее число лиц и учреждений в санкционный список. Введённые до сих пор санкции работают, но их недостаточно», — сказал политик.

Министр выразил уверенность, что повышение давления на Москву в ближайшие месяцы позволит повлиять на проведение специальной военной операции, и призвал поставлять на Украину «ещё больше оружия». При этом он констатировал, что Европе дорого обходится такая помощь.

Политик признал, что антироссийские санкции наносят вред экономикам европейских государств, тем не менее он полагает, что это явление носит временный характер. Рейнсалу добавил, что европейцам нужно смириться с «временными трудностями», чтобы остановить Россию, и «не идти ни на какие уступки».

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Комментируя призыв главы эстонского МИД о скорейшем введении новых рестрикций, заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов отметил, что практически все введённые ранее пакеты санкций содержали ограничения, касающиеся сферы энергетики, причём некоторые из них существенно повлияли на ЕС.

«Что там ещё может коснуться энергетики? Не так много всего и осталось. Остался запрет на поставку урановых материалов, то есть топлива для атомных электростанций. И, разумеется, запрет на покупку российского газа, со всеми сопутствующими ограничениями. Если это не что-то подобное, то выглядит угроза странно», — сказал собеседник RT.

Санкции ударили по Европе

По мере приближения отопительного сезона в ЕС наблюдается дефицит энергоносителей, а цены на них держатся на стабильно высоких уровнях. Это привело к резкому росту издержек в ряде сфер экономики, с которыми не могут справиться многие промышленные предприятия Европы.

Например, в Словакии прекращает производство первичного алюминия крупный завод Slovalco, приостановили работу цинковый завод Budel в Нидерландах и выпускающий химикаты румынский Chimcomplex. Проблемы испытывают производители удобрений ANWIL (Польша) и Yara (Норвегия), а в Германии закрывает филиалы SKW Stickstoffwerke Piesteritz. Эти и многие другие предприятия запрашивают помощь властей, чтобы снизить себестоимость товаров.

По словам Александра Фролова, в последние годы Евросоюз создал специфические условия на своём энергетическом рынке, которые сделали этот регион наиболее уязвимым перед лицом топливного кризиса. Более того, сейчас ЕС лишь усугубляет ситуацию, вводя ограничения против крупнейшего поставщика энергоресурсов, что негативно влияет на экономику региона.

«Сложно было бы придумать более, простите, тупой поступок, чем в разгар кризиса бить по основному поставщику ресурсов, провоцируя тем самым дальнейший рост цен. Причём бить не только напрямую, но и опосредованно, ловко промахиваясь и нанося удар себе по лбу. Как это, например, произошло с прекращением поставок нефти и всем известными турбинами «Газпрома», ситуацию с которыми никак не может разрешить ответственная за них компания Siemens», — заявил эксперт.

В свою очередь, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с RT констатировал, что главные инициаторы антироссийских санкций — это Польша и страны Прибалтики.

«Это добрые «друзья» поляки и прибалты, которые наиболее агрессивно настроены в отношении России. Вот у них креатив и зашкаливает, ну и инфляция вместе с креативом заодно», — сказал он.

Пикин добавил, что власти этих стран пытаются показать свою политическую значимость, при этом ключевые игроки ЕС (Германия и Франция) не могут отказаться от предлагаемых инициатив.