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Эстония предложила отключить ещё больше российских банков от SWIFT в рамках санкций

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Эстония предлагает странам Евросоюза усилить антироссийские санкции, введя восьмой пакет санкций, который будет подразумевать в том числе отключение ещё большего числа российских банков от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT.
Эстония предложила отключить ещё больше российских банков от SWIFT в рамках санкций
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил в интервью Die Welt глава МИД страны Урмас Рейнсалу.

«Мы уже представили Еврокомиссии конкретные предложения по этому поводу. Они затрагивают энергетику, торговлю, дальнейшие ограничения на систему SWIFT и включение ещё большего числа людей и организаций в санкционный список», — цитирует министра РИА Новости.

Действующих санкций против России, по его мнению, недостаточно.

Рейнсалу выразил надежду, что восьмой пакет санкций будет введён как можно скорее.

Ранее The Economist писал, что введённые западными странами санкции против России работают не так хорошо, как ожидали эти страны.

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