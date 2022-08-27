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Economist: антироссийские санкции работают не так хорошо, как ожидали на Западе

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Введённые западными странами санкции против России работают не так хорошо, как ожидали эти страны, пишет The Economist.

«К сожалению, санкционная война на данный момент идёт не так хорошо, как ожидалось», — говорится в статье.

Автор материала отметил стабилизацию в российской финансовой системе. Кроме того, говорится в публикации, России удалось найти новых поставщиков для некоторых видов импорта, среди которых оказался и Китай.

Автор назвал врменную задержку одним из недостатков санкционного оружия.

«Для блокировки доступа к технологиям, которые Запад монополизирует, требуются годы», — констатировали в статье.

Ранее бывший премьер-министр Словакии и лидер словацкой парламентской оппозиции и партии «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо заявил, что антироссийские санкции не работают, а Запад просто «сошёл с ума», решив их ввести.

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