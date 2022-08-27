Economist: антироссийские санкции работают не так хорошо, как ожидали на Западе

Введённые западными странами санкции против России работают не так хорошо, как ожидали эти страны, пишет The Economist.

«К сожалению, санкционная война на данный момент идёт не так хорошо, как ожидалось», — говорится в статье.

Автор материала отметил стабилизацию в российской финансовой системе. Кроме того, говорится в публикации, России удалось найти новых поставщиков для некоторых видов импорта, среди которых оказался и Китай.

Автор назвал врменную задержку одним из недостатков санкционного оружия.

«Для блокировки доступа к технологиям, которые Запад монополизирует, требуются годы», — констатировали в статье.

Ранее бывший премьер-министр Словакии и лидер словацкой парламентской оппозиции и партии «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо заявил, что антироссийские санкции не работают, а Запад просто «сошёл с ума», решив их ввести.