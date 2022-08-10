Экс-премьер Словакии назвал Запад «сошедшим с ума» из-за введения антироссийских санкций

Бывший премьер-министр Словакии и лидер словацкой парламентской оппозиции и партии «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо заявил, что антироссийские санкции не работают, а Запад просто «сошёл с ума», решив их ввести.

«Санкции не работают. Более всего они наносят ущерб таким странам, как Словакия. Запад совершенно сошёл с ума», — написал он в своих соцсетях. Его слова передаёт РИА Новости.

Бывший словацкий премьер выразил уверенность, что доказательством неэффективности санкций против России является остановка транзита российской нефти через Украину по нефтепроводу «Дружба».

«Не Россия, а Украина прекратила поставки нефти по южной ветке нефтепровода в Центральную Европу», — подчеркнул Фицо.

Словацкий политик объяснил, что Россия уже заплатила за транзит нефти, однако киевские власти не приняли платежи, ссылаясь на антироссийские санкции Запада.

Ранее пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Дёмин заявил, что «Укртранснафта» остановила прокачку нефти по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» в адрес Венгрии, Чехии и Словакии.

Позднее венгерская нефтегазовая компания MOL подтвердила, что поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» остановлены.