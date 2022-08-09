«Транснефть»: Украина остановила транзит нефти по «Дружбе» в Венгрию, Чехию и Словакию

Пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Дёмин заявил, что «Укртранснафта» остановила прокачку нефти по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» в адрес Венгрии, Чехии и Словакии.

«Действительно, «Укртранснафта» полностью остановила прокачку нефти на Венгрию, Чехию и Словакию по южной ветке «Дружбы» 4 августа в 6:10 утра», — цитирует Дёмина РИА Новости.

По его словам, остановка связана с тем, что российская сторона не может провести платёж за транзит в условиях санкций Евросоюза.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что Украина перестала быть безопасной страной для транзита энергоносителей.

Кандидат экономических наук Александр Данилов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию на мировом рынке нефти.