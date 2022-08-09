Нефтегазовая компания MOL подтвердила приостановку транзита нефти по «Дружбе» в Венгрию
- РИА Новости
«Транспортировка сырой нефти по трубопроводу «Дружба» несколько дней приостановлена, по нашим сведениям, из-за того, что возникли технические проблемы со стороны банков в связи с оплатой транзита российской стороной», — заявили РИА Новости в компании.
В MOL также сообщили, что у компании «достаточно резервов на несколько недель».
Ранее пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Дёмин заявил, что «Укртранснафта» остановила прокачку нефти по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» в адрес Венгрии, Чехии и Словакии.
Отмечается, что транзит нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в направлении Германии и Польши идёт штатно.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.