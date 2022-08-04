Нулевые потери: как деноминация 1997—1998 годов отразилась на экономике России

25 лет назад президент России Борис Ельцин подписал указ о проведении деноминации. Одному новому рублю соответствовала тысяча старых, а обмен купюр сопровождался пересчётом цен, зарплат и социальных выплат в стране. В то время экономика только начала восстанавливаться от шоковых событий первой половины 1990-х, а инфляцию практически удалось взять под контроль. В этих условиях избавление от лишних нулей на банкнотах значительно упростило рублёвые расчёты. Как вспоминают эксперты, доверие граждан к государству стало постепенно расти — и многим тогда казалось, что период экономической нестабильности остался в прошлом. Как проходила денежная реформа — в материале RT.

Спустя пять лет после распада СССР российская экономика продолжала постепенно и болезненно переходить от планового к рыночному механизму. Тем не менее объём ВВП страны стал медленно восстанавливаться после длительного спада, а гиперинфляция практически сошла на нет. В этих условиях власти решились на проведение денежной реформы.

4 августа 1997 года президент Борис Ельцин подписал указ «Об изменении нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен». Так ровно 25 лет назад в России стартовала деноминация.

«Мы сегодня надёжно контролируем денежное обращение, контролируем инфляцию. Люди знают — стремительного повышения уровня цен у нас сейчас уже не происходит. Цены на основные товары практически стабильны, и мы твёрдо уверены, что такими они и останутся. Поэтому и приняли это решение — провести денежную реформу. Этим мы сегодня заявляем: инфляции больше не будет. С ней покончено. Новые нули на наших купюрах больше не появятся никогда», — заявил Ельцин в обращении к гражданам.

По его словам, с помощью инициативы руководство страны рассчитывало упростить жизнь рядовых людей. Отказ от «лишних нулей» на банкнотах должен был облегчить расчёты без ущемления чьих-либо интересов, объяснял глава государства.

Реформа подразумевала замену старых денег на новые с меньшим номиналом. Инициатива сопровождалась пересчётом цен, тарифов, зарплат, пенсий, пособий, а также других выплат, напомнила доцент кафедры экономической статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.

«Деноминация позволяет вернуться к привычному для населения масштабу цен. Как правило, эту реформу инициируют страны, которые либо приступают к проведению радикальных мер в экономике, либо завершают период финансовой нестабильности», — пояснила собеседница RT.

Борис Ельцин

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По словам Сергея Дубинина, который в то время руководил Центральным банком страны, для проведения деноминации были созданы все необходимые предпосылки. Так, в 1997 году экономика современной России впервые показала небольшой рост: ВВП страны увеличился 1,4%. Инфляция при этом замедлилась до 11,03% в годовом выражении, тогда как ещё в 1992-м превышала 2500%.

«Решение о возможности деноминации было принято, когда стало ясно, что инфляция снижена до двузначных значений год к году. Мы стремились подать сигнал всем гражданам страны — наёмным работникам, предпринимателям и госслужащим, — что экономическая ситуация возвращается к нормальным условиям», — объяснил Дубинин в разговоре с RT.

Как отметил экс-глава ЦБ, необходимость деноминации была обусловлена и техническими причинами. Большое количество нулей на купюрах затрудняло расчёты, работу ЭВМ и ведение документации. Кроме того, первый опыт использования банкоматов показал совершенно недостаточный уровень защиты банкнот образца 1993 года. По словам Дубинина, фальшивых денег оказалось слишком много, и техника не выявляла их при приёме.

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В конечном итоге заменить купюры было решено с коэффициентом 1000 к 1. Таким образом, одному новому рублю соответствовала тысяча старых.

Сам обмен купюр начался только с 1 января 1998 года. Реформа подразумевала плавное изъятие старых банкнот из обращения и замену на новые в течение четырёх лет. Для удобства граждан в этот период даже стоимость товаров в магазинах указывалась одновременно и по-старому, и по-новому.

Как подчеркнул Сергей Дубинин, руководство страны учло печальный опыт предыдущих деноминаций 1947 и 1991 годов. Тогда реформы сопровождались конфискацией накопленных избыточных сбережений у населения. Деньги обменивались с коэффициентом один к одному и только небольшими суммами, а в случае превышения лимита средства попросту списывались. Более того, период обмена составлял всего несколько дней, и многие люди не успевали получить новые купюры.

«Советская власть не решилась перейти к свободному ценообразованию. Баланс на рынке стремились обеспечить методом изъятия излишков денег у населения при сохранении низких цен в условиях дефицита. Ограничивали спрос, поскольку не смогли нарастить предложение товаров. С распадом СССР после освобождения цен и проведения рыночных реформ деноминация 1997—1998 годов была проведена уже без конфискации сбережений», — добавил Дубинин.

По его словам, деньги изымались из обращения постепенно, когда попадали через инкассацию в расчётно-кассовые центры Банка России. Новые банкноты же поступали в оборот при выдаче купюр и монет по запросу физических и юридических лиц с их банковских счетов.

Причём сама деноминация завершилась быстрее, чем изначально предполагалось. Уже к концу 1998 года основная часть денег была заменена, а оставшиеся к 1 января 1999 года старые купюры можно было обменять вплоть до 1 января 2003-го.

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Без страхов и упрёков

На начальных этапах проведения деноминации одним из главных вызовов для властей был страх населения, вспоминает Ольга Лебединская. По её словам, на фоне предыдущих денежных реформ почти 90% граждан боялись изменений, и перед Центробанком стояла задача сформировать хотя бы нейтральное отношение россиян к нововведениям.

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«Равнодушие населения в данном случае было самой благодатной почвой для начала денежной реформы. Благодаря массированной социальной рекламе и растянутому процессу власти сумели этого добиться, и деноминация прошла достаточно спокойно», — считает Лебединская.

Как отмечают специалисты, в определённой степени на отношении граждан к деноминации положительно сказалось и то, что изображения на обновлённых купюрах оставили прежними — банкноты отличались лишь меньшим количеством нулей и новыми степенями защиты. В то же время в обращении появились новые монеты: рублёвые с изображением двуглавого орла и копеечные с Георгием Победоносцем.

«Большинство граждан восприняли инициативу спокойно и даже с удовлетворением, так как им стало проще считать. Единственной сложностью стало как раз появление монет — к ним сначала было трудно привыкнуть», — рассказал RT директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

В тени дефолта

В целом деноминация 1997—1998 годов оказала положительное влияние на обращение денег в стране, уверены опрошенные RT экономисты. Более того, по их оценке, инициатива стала самой мягкой и безболезненной денежной реформой в истории России.

«Нами была поставлена задача убедить на практике людей, что деноминация может и должна быть честным актом, а не конфискацией сбережений. По сути, речь шла о доверии людей российскому государству, об уважении к частной собственности наших соотечественников. В целом это удалось сделать», — отметил Сергей Дубинин.

© РИА Новости / Илья Питалев

Как рассказал RT главный экономист информационно-аналитического центра «ТелеТрейд» Марк Гойхман, деноминация позволила серьёзно упростить расчёты, в результате чего гражданам стало удобнее использовать купюры. Наряду с этим в стране снизилось количество номинальных денег, уменьшились расходы на хранение купюр, их пересчёт, транспортировку и охрану.

«Крайне важен и психологический аспект. Новые деньги как бы позволяли отсечь былое. При этом вновь вернулась в оборот многовековая российская копейка. Всё это в совокупности стало признаком стабилизации, доверия к рублю, что само по себе уменьшало инфляционные ожидания и препятствовало росту цен», — подчеркнул Гойхман.

По мнению Ольги Лебединской, именно возвращение к привычному для населения масштабу цен после нескольких лет высокой инфляции стало главным положительным итогом деноминации. Впрочем, позитивный эффект от реформы ощущался недолго, поскольку был полностью перекрыт наступлением дефолта в стране, признала специалист.

«К сожалению, результаты деноминации остались практически незамеченными, так как уже к середине 1998 года экономика страны скатилась в полномасштабный кризис. Но это уже другая история, которая никак с деноминацией не связана», — заключила Лебединская.