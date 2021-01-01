«Упростить расчёты в экономике»: что означала для Советского Союза денежная реформа 1961 года

60 лет назад в СССР была проведена денежная реформа, выражавшаяся в деноминации и изменении масштабов цен. Денежные знаки, введённые в оборот в 1947 году, обменивались на новые в соотношении 10 к 1. Эксперты оценивают реформу 1961 года по-разному. Одни видят в ней сугубо техническое мероприятие, которое привело к упрощению расчётов, другие усматривают в замене денежных знаков скрытую девальвацию и способ поддержки сырьевого экспорта, который в перспективе привёл к негативным последствиям для советской экономики.

1 января 1961 года в Советском Союзе была запущена денежная реформа, выражавшаяся в деноминации и введении в оборот монет и банкнот, которым было суждено стать наиболее долговечными за всю историю СССР. Итоги реформы для советской экономики историки и специалисты в области финансов оценивают по-разному.

Предпосылки для реформы

В 1950-е годы на фоне послевоенного роста экономики в СССР существенно вырос денежный оборот. При этом денежные знаки в стране меняли совсем недавно — во время реформы 1947 года, предполагавшей деноминацию и обмен наличных денег 10 к 1. Между тем деньги, находившиеся на счетах в Сбербанке, переоценивались по льготному курсу. Вклады до 3 тыс. рублей переоценивались 1 к 1. От 3 тыс. рублей действовали курсы 3 к 2 и 2 к 1. Власти объяснили данный шаг борьбой со спекулянтами, накопившими за время войны значительные суммы наличностью, а также необходимостью всему населению страны «принести жертву» с целью решения общих экономических проблем.

Также по теме «Вопреки мифам»: как пятилетки изменили экономику СССР 90 лет назад в Советском Союзе была принята резолюция о пятилетнем планировании развития народного хозяйства, которая создала основу...

Параллельно в стране была отменена карточная система распределения товаров, причём цены, по настоянию наркома финансов Арсения Зверева, в большинстве случаев были сохранены на уровне пайковых.

«В стране началось снижение цен. При Сталине, с 1948 по 1953 год, произошло шесть снижений, которые проходили обычно в марте. Понижение цен было обусловлено тем, что снижалась себестоимость продукции. Изменение экономической ситуации создало предпосылки и для денежной реформы», — рассказал в беседе с RT руководитель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова Валентин Катасонов.

Ситуация стала меняться с приходом к власти Никиты Хрущёва. По словам советника ректора МПГУ Евгения Спицына, после того как Хрущёв стал председателем Совета министров СССР, в экономике был допущен ряд просчётов, ликвидировать последствия которых планировалось, в частности, за счёт экспорта нефти.

«Для того чтобы экспорт был рентабельным, следовало изменить соотношение доллара и рубля. И грядущая денежная реформа это также предусматривала», — отметил эксперт.

В целях обеспечения организации денежного учёта 4 мая 1960 года Совет министров СССР принял постановление «Об изменении масштаба цен и замене ныне обращающихся денег новыми деньгами». Документ предусматривал решение ряда экономических вопросов: облегчение учёта и расчётов, повышение роли рубля в хозяйстве и рост объёма монет в обороте. Более активное использование металлических денег, в частности, позволяло применять торговые автоматы и снижало износ средств расчёта.

Денежная реформа 1947 года

© историческая-самара.рф

«В связи с реформой изменялось и золотое содержание рубля», — отметил Валентин Катасонов. Но повысилось оно не в 10 раз, как того формально требовала деноминация, а в 4,45 раза.

«Но поскольку в СССР не было конвертации рубля в золото — золотое содержание рубля при отсутствии конвертации было вещью достаточно условной, — советские люди этого момента реформы просто не заметили. Это изменение было необходимо для внешней торговли, на население оно повлияло минимально», — пояснил Валентин Катасонов.

Однако, по словам заведующего кафедрой РАНХиГС, бывшего зампреда Центробанка России Константина Корищенко, это привело к снижению стоимости рубля по отношению к внешним активам и импортным товарам.

«Это делалось для того, чтобы снизить инфляционное давление, которое было связано со стоимостью рубля. Почему оно возникло? Потому что не хватало товаров народного потребления: денег было много, а товаров мало», — пояснил Корищенко.

Советские рубли образца 1947 года

© Wikimedia

Реформа и её последствия

Денежная реформа началась 1 января 1961 года. В обращение были введены новые билеты Госбанка (купюры по 10, 25, 50 и 100 рублей) и казначейские билеты (купюры в 1, 3 и 5 рублей). Монеты нового образца чеканились достоинством 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50 копеек и 1 рубль.

Художники Сергей Поманский и Юрий Лукьянов создали эскизы лицевой стороны новых банкнот, а над оборотной работал художник Иван Дубасов.

Также по теме «Эпоха волюнтаризма»: как политика Хрущёва повлияла на историю России 27 марта 1958 года первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв стал председателем Совета министров СССР. Этот шаг ознаменовал завершение...

Обмен производился в первом квартале 1961 года без ограничений, имевших место в 1947 году. Причём мелкие деньги (монеты достоинством 1, 2 и 3 копейки) решили оставить в обороте без изменения номинала.

«Те, кто хранил банки с мелочью, от реформы даже выиграли», — отметил Константин Корищенко.

Правда, при пересчёте цен дробная часть копейки (от 0,5 копейки и более) округлялась до 1 копейки. Только в случае с отдельными социально значимыми товарами (хлеб, молочнокислые и детские продукты) округление производилось в обратную сторону. Такое решение правительства эксперты оценивают неоднозначно.

«Говорить о серьёзных последствиях здесь не приходится. Округление действительно имело место, но это была совершенно копеечная вещь», — считает Валентин Катасонов.

В свою очередь, историк и писатель Александр Широкорад полагает, что в масштабах страны государство выиграло даже от округления цен на 0,5 копейки.

«На этих копейках Хрущёв получил миллионы», — заявил эксперт.

Кроме того, по его словам, реформа помогала властям выявлять лиц с нетрудовыми доходами, усложняла жизнь фальшивомонетчикам и исключала возможность ввести в оборот деньги, нелегально вывезенные за рубеж.

Билеты Государственного банка СССР образца 1961 года в музее Центрального банка России в Санкт-Петербурге

РИА Новости

© Алексей Даничев

При этом, по словам Евгения Спицына, деноминация в полной мере не коснулась частной торговли.

«На рынках цены снизились не в десять раз, как в государственных магазинах, а примерно в пять. Цена на мясо, масло и другие продукты на рынках и в магазинах стала резко отличаться. Директора государственных магазинов начали налаживать каналы перекачки продуктов на рынки. С одной стороны, они выполняли планы продаж, с другой — клали маржу себе в карман», — рассказал эксперт.

«Прилавки магазинов быстро пустели, зато на рынке можно был купить всё что угодно. Таким образом, с реформы началась тотальная коррупция в системе государственной торговли и продовольственный дефицит», — заявил Спицын.

По словам Константина Корищенко, главным следствием реформы стало снижение инфляционного давления.

«Это резко повысило выгодность экспортных операций. СССР тогда стал наращивать экспортную ориентированность. Можно сказать, что экспортозависимость Советской России началась именно в это время», — подчеркнул эксперт.

Как отметил Евгений Спицын, особенно выгодной стала продажа нефти.

«С этого момента началось резкое увеличение добычи сырой нефти и её экспорт за рубеж. Это можно легко проследить. В перспективе реформа сыграла крайне негативную роль, поскольку она подсадила Советский Союз на «нефтяную иглу». И вплоть до крушения СССР экспорт нефти только увеличивался», — отметил эксперт.

В свою очередь, профессор Финансового университета при правительстве России Борис Рубцов считает, что реформа 1961 года носила, скорее, технический характер.

«Реформа 1961 года, в отличие от реформы 1947 года, была в большей степени технической. Когда много нулей, тяжелее считать, неудобно это. Было необходимо упростить расчёты в экономике. Благосостояние населения несколько сократилось, но это было не очень заметно. В целом для экономики мало что изменилось. Люди отреагировали на происходящее достаточно спокойно», — заявил эксперт.

Во время реформы в СССР было открыто около 28,5 тыс. пунктов обмена денег. Наиболее интенсивно процесс обмена проходил до середины января 1961 года. В регионах с небольшой плотностью населения действовали передвижные обменные пункты. К февралю около 90% старых денег было изъято из оборота. Примерно 4,5% от общей денежной массы к обмену не предъявили.

Обмен денег

© russianstoday.ru

Если старые купюры в народе называли «портянками», то новые из-за уменьшенного размера стали называть «фантиками». Об обмене денег, по словам историков, ходили анекдоты. Бытовые ситуации, связанные с реформой, неоднократно упоминались в кинофильмах.

«Реформа выполнила те задачи, которые ставил перед ней Хрущёв. Она укрепила экономику, подготовила психологически население к повышению цен, облегчила работу экономистов и подсчёты статистических ведомств без каких-то кардинальных последствий. Народ воспринял её нормально. Это было время ожиданий чего-то лучшего. Строились новые дома, росло число автомобилей, человек полетел в космос. На этом фоне замена денег была воспринята народом как мелочь», — подытожил Александр Широкорад.