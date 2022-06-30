С 30 июня: Банк России выпускает новую сторублёвую банкноту

Банк России представил обновлённую банкноту номиналом 100 рублей. На лицевой стороне изображён фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, на оборотной — Ржевский мемориал Советскому Солдату. Новые купюры начнут поступать в обращение с 30 июня, а массово их запустят после адаптации банковского оборудования. Как полагают эксперты, модернизация денежных знаков позволит снизить количество подделок. Выпуск модернизированных банкнот не приведёт к дополнительному разгону инфляции, уверены аналитики.

В четверг, 30 июня, Банк России ввёл в обращение обновлённую банкноту номиналом 100 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Как отметили в ЦБ, банкнота содержит усиленный защитный комплекс по аналогии с купюрой номиналом 200 рублей. В оформлении уже традиционно использованы достопримечательности федеральных округов страны.

«Выпускаемая сторублёвая банкнота посвящена Москве и Центральному федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На оборотной стороне — Ржевский мемориал Советскому Солдату», — говорится в сообщении.

© Банк России

Новые банкноты будут поступать в обращение постепенно. Пользоваться ими можно будет наравне с действующими купюрами образца 1997 года, включая модификации 2001 и 2004 годов.

«Банкноты выпуска 2022 года являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приёму по нарицательной стоимости при оплате любых видов товаров и услуг без всяких ограничений», — подчеркнули в ЦБ.

Массовый выпуск новых денежных знаков начнётся после того, как будет адаптировано необходимое банковское оборудование, рассказал зампред Банка России Сергей Белов во время презентации новой купюры.

«Банкам и торговым предприятиям нужно будет перенастраивать необходимое оборудование. Если обычно адаптация оборудования занимает полгода-год, то здесь мы пойдём навстречу банкам для того, чтобы у них было достаточно времени, чтобы адаптировать и настроить своё оборудование… Мы будем прилагать все усилия, внимательно следить за этим процессом, помогать нашим поставщикам и производителям оборудования», — приводит ТАСС слова Белова.

По его словам, сейчас в России обращается более 1 млрд сторублёвых купюр. На долю этих банкнот приходится около 17% в денежном обороте.

РИА Новости

© Сергей Гунеев

Напомним, что предыдущая версия купюры номиналом 100 рублей была введена в обращение 1 января 1998 года. На лицевой стороне денежного знака изображена квадрига на портике здания Большого театра, а на обороте — само здание Большого театра в Москве.

«Эти купюры появились в результате деноминации, и с того момента прошло достаточно много времени, поэтому назрела необходимость в обновлении. Дизайн новой банкноты не имеет политического окраса и довольно нейтрален, а изображённые классические символы России понятны гражданам, живущим в любой точке страны», — рассказал RT член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Интересно, что после 1998-го Центробанк трижды выпускал памятные сторублёвые купюры. Речь идёт о банкнотах образца 2013, 2015 и 2018 годов, посвящённых Олимпиаде в Сочи, Севастополю и Республике Крым, а также чемпионату мира по футболу в России.

© Банк России

В ближайшие несколько лет ЦБ продолжит вводить в обращение модернизированные купюры. Так, согласно планам регулятора, уже в 2023 году в оборот должны поступить обновлённые банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей, в 2024-м — 500 рублей, а в 2025-м — 10 и 50 рублей.

По словам Александра Разуваева, новые купюры будут более защищёнными от подделок, что позволит снизить количество фальшивых банкнот в обращении.

В 2021 году в банковской системе России было выявлено больше 36,6 тыс. поддельных денежных знаков. Между тем доля таких банкнот за последние десять лет сократилась в 2,5 раза. Так, по последним оценкам ЦБ, в среднем на 1 млн находящихся в обращении купюр сегодня приходится шесть подделок.

«При этом обновление дизайна имеет смысл даже с учётом наблюдаемого сегодня перехода на безналичный расчёт. В период пандемии спрос на наличку увеличился и продолжает оставаться довольно высоким», — добавил Разуваев.

Также по теме «Ощущение полной стабильности»: глава НСПК Комлев — о безналичных платежах и переходе россиян на карты МИР На фоне западных санкций в отношении финансового сектора доля безналичных платежей в России не только не снизилась, но и продолжает...

Похожую точку зрения в разговоре с RT также выразил инвестиционный менеджер УК «Альфа-Капитал» Тимур Нигматуллин. За последние пять лет доля безналичных платежей в России увеличилась более чем в два раза и сейчас составляет около 75%. Впрочем, процесс идёт неравномерно, подчеркнул эксперт.

«Как правило, за крупные покупки расплачиваются безналичным способом, а при мелких тратах используют наличные. Именно поэтому спрос на купюры небольшого номинала по-прежнему остаётся высоким. Особенно актуально это стало сейчас, когда на фоне санкций расплачиваться с помощью смартфона стало нельзя, а некоторые виды безналичных платежей подпали под ограничения», — пояснил Нигматулин.

При этом, как полагают опрошенные RT специалисты, обновление банкнот не приведёт к дополнительному разгону инфляции в стране. По словам Александра Разуваева, новые денежные знаки будут заменять старые купюры, которые начнут постепенно уходить из обращения.