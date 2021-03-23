«Последние 10 лет защитный комплекс не совершенствовался»: Банк России объявил о выпуске модернизированных банкнот

С 2022 по 2025 год в России будут разработаны и выпущены в оборот шесть модернизированных банкнот номиналом в 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Об этом сообщили в Центробанке. В регуляторе указали, что новые купюры получат современный дизайн и усовершенствованный защитный комплекс. При этом на протяжении ближайшего десятилетия в обращении будут находиться все виды банкнот, в том числе образца 1997 года.

В ближайшие пять лет в России разработают и выпустят в обращение шесть модернизированных банкнот. Об этом говорится в документе «Основные направления развития наличного денежного обращения на 2021—2025 годы», который принял совет директоров Банка России. Отмечается, что новые купюры будут отличаться усовершенствованным комплексом защиты и современным дизайном.

«Дизайн и базовый защитный комплекс банкнот образца 1997 года разрабатывались почти 30 лет назад. В 2001—2010 годах Банк России выпустил двенадцать модификаций этих банкнот. Однако последние десять лет защитный комплекс бумажных денежных знаков не совершенствовался, и настало время продолжить его модификацию, одновременно сделав дизайн банкнот более современным», — заявил заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.

Согласно расчёту Центробанка, уже в 2022 году в оборот поступят обновлённые банкноты номиналом 100 рублей, в 2023-м — 1000 и 5000 рублей, в 2024-м — 500 рублей, а в 2025-м — 10 и 50 рублей.

При этом указывается, что 50-рублёвая купюра сохранит изображение скульптуры в основании Ростральной колонны на фоне Петропавловской крепости, а на 100-рублёвой банкноте останется квадрига на портике здания Большого театра. При этом будет дополнена оборотная сторона, где изобразят достопримечательности Северо-Западного и Центрального федеральных округов.

Как заметил зампред ЦБ в ходе пресс-конференции, дизайн банкноты номиналом 100 рублей уже разработан и одобрен советом директоров Банка России. На лицевой стороне будет изображена Красная площадь, центр «Зарядье», Шуховская башня, здание МГУ на Воробьёвых горах и ряд других символов Москвы.

«Наши коллеги и коллеги из Гознака приступили к разработке соответствующих защитных признаков, уточнению дизайна. Самые поздние сроки, когда все могут увидеть, что из себя представляет, например, новая 100-рублёвая купюра, — это 2022 год. Мы рассчитываем, что в первой половине 2022 года уже можно будет представить новое издание вниманию широких слоёв общественности», — сказал он.

РИА Новости

© Алексей Сухоруков

Вместе с тем изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга нанесут на лицевую сторону банкнот номиналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей соответственно. На их оборотной стороне появятся достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.

«По результатам модернизации банкнотного ряда все федеральные округа нашей страны будут в равной степени представлены на банкнотах по принципу «один номинал банкноты — один федеральный округ и расположенный в нём город», — подчеркнул Алексеев.

По его словам, в обращении будут находиться купюры как нового, так и старого образца.

«Мы специально не изымаем никакие банкноты, если они годные. И в этом плане будем придерживаться той же политики и в будущем. Такая политика закрывает все представления, все возможности для проведения каких-либо денежных реформ. Они не планировались, не планируются и не будут планироваться и осуществляться», — пояснил замглавы ЦБ.

Напомним, что в октябре 2017 года в России впервые за восемь лет были выпущены новые банкноты номиналом 200 рублей и 2000 рублей. На 200-рублёвой купюре представлены архитектурные достопримечательности Крыма — Памятник затопленным кораблям в Севастополе и Херсонес Таврический. При этом банкнота номиналом 2000 рублей получила изображение космодрома Восточный и мост на острове Русский во Владивостоке.

На позапрошлой неделе глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор не рассматривает возможность выпуска монеты номиналом 50 рублей или банкноты номиналом 10 тыс. рублей.

«Для кредитных организаций это чревато дополнительными затратами на наладку оборудования. Нам кажется, что эти расходы превышают потенциальную, да и то сомнительную, выгоду», — говорила она в интервью изданию «Известия».

«Абсолютно естественный процесс»

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв заметил, что доля бумажных денег в обороте всё ещё значительна, несмотря на то что всё больше валютных транзакций проходит в цифровом формате.

«Нельзя говорить о том, что старые банкноты не отвечают требованиям по безопасности, которые сегодня предъявляются к деньгам. ЦБ проводит абсолютно естественный процесс по обновлению купюр», — заявил собеседник RT.

В то же время мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, комментируя факт попадания города на новые купюры номиналом 1000 рублей, рассказал о нескольких местных достопримечательностях, которые могли бы появиться на денежных знаках.

«У города 800-летняя история и много знаковых мест, которые могли бы быть размещены на самой часто используемой купюре: это, безусловно, Кремль, Нижегородская ярмарка, Чкаловская лестница, из современных узнаваемых символов — стадион на Стрелке», — приводит слова градоначальника портал «Газета.Ru».