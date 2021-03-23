В Центробанке рассказали о планах по обновлению дизайна банкнот

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Центробанк России до 2025 года обновит дизайн и улучшит защиту всех бумажных банкнот. Об этом заявил заместитель председателя регулятора Михаил Алексеев.
В Центробанке рассказали о планах по обновлению дизайна банкнот
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

По его словам, в 2017 году в оборот вошли купюры номиналом в 200 и 2000 рублей, которые обладают современным дизайном и защитным комплексом на лучшем мировом уровне.

«В то же время, поскольку в течение последних десяти лет банкноты образца 1997 года не модернизировались, пришло время подумать о том, как подтянуть их защитный комплекс и усовершенствовать дизайн, повысив их до уровня реализованного в 200- и 2000-рублёвых купюрах», — приводит РИА Новости заявление Алексеева.

Он также уточнил, что в следующем году обновят дизайн купюр номиналом в 100 рублей, в 2023-м появятся новые тысячные и пятитысячные банкноты, в 2024-м — 500-рублёвые, а в 2025-м — 10- и 50-рублёвые.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ не рассматривает возможность выпуска монеты номиналом 50 рублей или банкноты номиналом 10 тыс. рублей.

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