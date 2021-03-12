ЦБ не рассматривает возможность выпуска банкноты в 10 тысяч рублей

Короткая ссылка
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ не рассматривает возможность выпуска монеты в 50 рублей или банкноты в 10 тысяч рублей.
ЦБ не рассматривает возможность выпуска банкноты в 10 тысяч рублей
  • РИА Новости
  • © Алексей Сухоруков

«Центробанк в настоящее время не рассматривает ни монету в 50 рублей, ни банкноту в 10 тысяч рублей. У 50-рублевой монеты, возможно, и есть преимущества, хотя и неочевидные, но мы видим, что граждане не очень сильно любят рассчитываться монетами», — сказала она в интервью изданию «Известия».

При этом для кредитных организаций это чревато дополнительными затратами на наладку оборудования, добавила глава регулятора. 

Также Набиуллина рассказалав интервью, что привилась от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить