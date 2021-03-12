ЦБ не рассматривает возможность выпуска банкноты в 10 тысяч рублей

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ не рассматривает возможность выпуска монеты в 50 рублей или банкноты в 10 тысяч рублей.

«Центробанк в настоящее время не рассматривает ни монету в 50 рублей, ни банкноту в 10 тысяч рублей. У 50-рублевой монеты, возможно, и есть преимущества, хотя и неочевидные, но мы видим, что граждане не очень сильно любят рассчитываться монетами», — сказала она в интервью изданию «Известия».

При этом для кредитных организаций это чревато дополнительными затратами на наладку оборудования, добавила глава регулятора.

Также Набиуллина рассказалав интервью, что привилась от коронавируса.