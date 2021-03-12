Набиуллина рассказала, что привилась от коронавируса
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что сделала прививку от коронавирусной инфекции.
- globallookpress.com
«Я привилась ещё в декабре. Всё нормально, так что вы тоже подумайте», — приводит ТАСС её слова.
Ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин рассказал, сколько депутатов Госдумы привились от коронавируса.
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