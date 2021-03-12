Набиуллина рассказала, что привилась от коронавируса

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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что сделала прививку от коронавирусной инфекции.
Набиуллина рассказала, что привилась от коронавируса
  • globallookpress.com

«Я привилась ещё в декабре. Всё нормально, так что вы тоже подумайте», — приводит ТАСС её слова.

Ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин рассказал, сколько депутатов Госдумы привились от коронавируса.

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