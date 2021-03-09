Володин рассказал о привившихся от COVID-19 депутатах Госдумы

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Спикер нижней палаты Вячеслав Володин рассказал, сколько депутатов Госдумы привились от коронавируса.
Володин рассказал о привившихся от COVID-19 депутатах Госдумы
  • ©duma.gov.ru

Как сообщает ТАСС, он отметил, что прививку от коронавирусной инфекции сделали 22% от общего числа парламентариев.

«У нас переболело 35% депутатского корпуса, 22% депутатов сделали прививки, но это не значит, что мы должны с вами нарушать меры предосторожности, безопасности, которые для того, чтобы мы могли преодолеть пандемию, нам помогают», — сказал он.

Ранее сообщалось, что более 700 тыс. человек привились от коронавируса в Москве.

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