Володин рассказал о привившихся от COVID-19 депутатах Госдумы

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин рассказал, сколько депутатов Госдумы привились от коронавируса.

Как сообщает ТАСС, он отметил, что прививку от коронавирусной инфекции сделали 22% от общего числа парламентариев.

«У нас переболело 35% депутатского корпуса, 22% депутатов сделали прививки, но это не значит, что мы должны с вами нарушать меры предосторожности, безопасности, которые для того, чтобы мы могли преодолеть пандемию, нам помогают», — сказал он.

Ранее сообщалось, что более 700 тыс. человек привились от коронавируса в Москве.