В Центробанке рассказали об облике новой купюры номиналом в 100 рублей

На новой купюре номиналом в 100 рублей будут изображены символы Москвы, среди которых Красная площадь, парк «Зарядье», Шуховская башня, главное здание МГУ. Об этом заявил зампредседателя Центробанка Михаил Алексеев.

«Совет директоров Банка России утвердил концептуальный эскиз модернизированной 100-рублёвой банкноты, который включает такие символы Москвы, как Красная площадь, центр «Зарядье», Шуховская башня, здание МГУ на Воробьёвых горах и другие», — приводит РИА Новости его слова.

Алексеев уточнил, что символы ЦФО с оборотной стороны купюры будут раскрыты позже.

Ранее сообщалось, что Центробанк России до 2025 года обновит дизайн и улучшит защиту всех бумажных банкнот.