В Центробанке рассказали об облике новой купюры номиналом в 100 рублей
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«Совет директоров Банка России утвердил концептуальный эскиз модернизированной 100-рублёвой банкноты, который включает такие символы Москвы, как Красная площадь, центр «Зарядье», Шуховская башня, здание МГУ на Воробьёвых горах и другие», — приводит РИА Новости его слова.
Алексеев уточнил, что символы ЦФО с оборотной стороны купюры будут раскрыты позже.
Ранее сообщалось, что Центробанк России до 2025 года обновит дизайн и улучшит защиту всех бумажных банкнот.