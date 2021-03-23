В Центробанке рассказали об облике новой купюры номиналом в 100 рублей

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На новой купюре номиналом в 100 рублей будут изображены символы Москвы, среди которых Красная площадь, парк «Зарядье», Шуховская башня, главное здание МГУ. Об этом заявил зампредседателя Центробанка Михаил Алексеев.
В Центробанке рассказали об облике новой купюры номиналом в 100 рублей
  • © Anton Belitsky/Global Look Press

«Совет директоров Банка России утвердил концептуальный эскиз модернизированной 100-рублёвой банкноты, который включает такие символы Москвы, как Красная площадь, центр «Зарядье», Шуховская башня, здание МГУ на Воробьёвых горах и другие», — приводит РИА Новости его слова.

Алексеев уточнил, что символы ЦФО с оборотной стороны купюры будут раскрыты позже.

Ранее сообщалось, что Центробанк России до 2025 года обновит дизайн и улучшит защиту всех бумажных банкнот

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