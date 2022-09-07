«Ничего не будем поставлять»: Путин предупредил о последствиях для Запада в случае введения потолка цен на сырьё из РФ

Россия полностью перестанет поставлять нефть и газ тем государствам, которые попытаются ввести ценовые ограничения для сырья из РФ. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме. По его словам, западные страны сегодня находятся не в том положении, чтобы диктовать свою волю Москве. На этом фоне российский лидер призвал их одуматься, так как в противном случае мир может столкнуться с ещё большим удорожанием энергоносителей. Глава государства также оценил общую ситуацию в экономике России. Как отметил президент, страна в целом справляется с экономической, финансовой и технологической агрессией Запада, и уже по итогам 2022 года инфляция может опуститься до 12%. Кроме того, Владимир Путин объявил о продлении программы дальневосточной ипотеки до 2030 года.

Попытки Запада ограничить стоимость российского газа и других энергоресурсов не имеют никаких перспектив и рискуют обернуться только повышением цен на сырьё. Об этом в среду, 7 сентября, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

«Абсолютно тупое решение. Если кто-то попытается его реализовать, ни к чему хорошему для тех, кто принимает это решение, не приведёт», — подчеркнул глава государства.

По его словам, Россия готова полностью выполнять свои контрактные обязательства перед покупателями энергоносителей. Однако, если политические решения западных государств начнут противоречить действующим договорам и интересам Москвы, поставки сырья в эти страны полностью прекратятся, предупредил Путин.

«Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут — ничего не будем поставлять… Те, кто нам что-то навязывают, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются», — предостерёг российский лидер.

Напомним, ранее страны «Большой семёрки» объявили о планах ввести потолок цен на нефть из РФ и тем самым снизить доходы Москвы от продажи углеводородов. Одновременно в Европейской комиссии предложили установить ценовой лимит на российский газ. Впрочем, по словам Владимира Путина, если другие страны будут ставить какие-то рамки по энергопоставкам, России останется только приговаривать: «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост».

Как объяснил президент, в условиях ажиотажного удорожания энергии у Европы остаётся лишь несколько вариантов действий. Так, власти региона могут субсидировать населению высокие цены из средств бюджета (однако это не изменит поведение потребителей) или сокращать потребление, что экономически целесообразно, но опасно с социальной точки зрения.

В целом, по мнению Владимира Путина, нынешний энергетический кризис в ЕС стал результатом работы самих европейских властей. Как напомнил российский лидер, Москва всегда призывала к формированию газовых цен на основе долгосрочных контрактов по аналогии с нефтью. Брюссель между тем настаивал на привязке стоимости топлива к спотовому рынку, поскольку в тот момент указанная в договорах цена газа $100 за 1 тыс. куб. м казалась руководству Европы завышенной.

В конечном итоге страны Евросоюза перешли полностью к рыночному ценообразованию на рынке газа. В результате при возникновении дефицита сырья в ЕС стоимость топлива начала стремительно расти и в 2022 году уже несколько раз поднималась выше отметки $3000 за 1 тыс. куб. м.

«Навязав нам эти дурацкие решения для торговли газом, столкнувшись с тем, что сейчас происходит, (власти ЕС. — RT) думают, как от этого уйти. Как? Административными решениями ограничить цену. Очередной бред. Чушь, которая приведёт к дальнейшему росту цен на мировых рынках, в том числе и в Европе», — заявил Путин.

Как объяснил RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, в контрактах «Газпрома» чётко прописаны все детали, когда и по какой цене должен быть поставлен газ. Компания при этом не собирается отказываться от своих обязательств, но если Европа начнёт перечислять меньше денег, это будет считаться неуплатой по договору.

«При таком сценарии мы прекращаем отгрузку газа до тех пор, пока не придут средства, которые должны перечисляться в соответствии с формулой договора. То есть мы прекратим поставки. Это приведёт к резкому усилению дефицита газа в ЕС, что заметно повысит цены на актив в регионе», — пояснил Юшков.

«Санкционный тупик»

Сама Европа тем временем продолжает обвинять Россию в использовании газа в качестве энергетического оружия, поскольку Москва якобы специально снижает поставки своего топлива в ЕС. По словам Владимира Путина, подобные заявления не имеют под собой никаких оснований.

«Чушь очередная и бред. Какое оружие мы используем? Мы поставляем столько, сколько нужно нашим партнёрам, сколько заявку ставят — столько мы исполняем. Мы же не в воздух куда-то поставляем, а по заявкам», — заявил президент.

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При этом глава государства напомнил, что ранее Украина по своей инициативе вдвое сократила транзит российского газа в ЕС через свою территорию, а прокачка сырья по трубопроводу Ямал — Европа полностью остановилась из-за рестрикций со стороны Польши. Наряду с этим в начале сентября был полностью отключён «Северный поток», поскольку санкции Канады и Евросоюза сделали невозможным ремонт оборудования для магистрали.

«Сами натворили дел, теперь не знают, что с этим делать. Загнали себя в так называемый санкционный тупик. Выход один — в Германии сейчас, мы видим, демонстрации ходят с требованием включить «Северный поток — 2». Мы разделяем эти требования потребителей в Германии, мы готовы это сделать завтра, достаточно просто кнопку нажать», — подчеркнул Путин.

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Ранее европейские власти под влиянием США ввели санкции против «Северного потока — 2» и выступили против запуска этого трубопровода. Как объяснил российский лидер, Вашингтон оказал давление на ЕС, чтобы позже втридорога продавать свой сниженный природный газ (СПГ) Евросоюзу.

Впрочем, по словам президента, европейский газовый рынок уже перестал быть премиальным, и сами американские компании стали перенаправлять свои танкеры с СПГ в Азию. Аналогичным образом сейчас действует и Москва, добавил Владимир Путин.

«Что касается наших ресурсов, вы знаете, потребность настолько велика на мировых рынках, что у нас нет никаких проблем с реализацией, тем более с такой крупной экономикой (как китайская. — RT). По сути, это самая крупная экономика в мире сегодня по паритету покупательной способности… Потребности растут, договорённости стабильные… Так что у нас нет никаких проблем», — подчеркнул глава государства.

Ипотечный бонус

Во время выступления Владимир Путин также уделил внимание вопросам развития Дальнего Востока и, в частности, улучшению жилищных условий для граждан региона. Так, президент объявил о продлении программы дальневосточной ипотеки ещё на шесть лет.

«Напомню, что программа рассчитана до 2024 года, а учитывая востребованность и эффективность, она работает эффективно, эта программа, предлагаю её продлить как минимум до 2030 года. Надеюсь, что дальневосточники это тоже оценят», — заявил Путин.

Напомним, программа дальневосточной ипотеки заработала ещё в 2019 году. В рамках инициативы жители ДФО могут оформить ссуду на покупку недвижимости под 2%. Сниженный процент будет действовать в течение всего срока кредита, а разницу между рыночной и льготной ставками банкам возмещает государство. Минимальный первоначальный взнос составляет не менее 15% от стоимости жилья, а максимальный размер займа не может превышать 6 млн рублей.

«С помощью кредита по ставке в 2% новое жильё приобрели уже 48 тыс. семей. В текущем году мы расширили программу дальневосточной ипотеки: теперь её могут получить не только молодые дальневосточники, но и врачи, учителя вне зависимости от возраста», — добавил Владимир Путин.

РИА Новости

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Любопытно, что сами банки зачастую выдают такие кредиты под более низкий процент, чем значится в программе. По данным компании «ДОМ.РФ», в настоящий момент оформить дальневосточную ипотеку можно в среднем под 1,66% годовых.

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Продление инициативы до 2030 года может усилить миграцию населения на Дальний Восток и увеличить численность населения региона, что должно позитивно отразиться на его развитии. Таким мнением с RT поделился вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

«Более того, продление льготных условий позволит сохранить поток инвестиций в регион. Бизнес понимает, что у него есть достаточно времени для вложений и получения прибыли при реализации проекта. В то же время льготная ипотека стимулирует строительную отрасль больше возводить объектов и создавать новые рабочие места. Это тоже усиливает приток россиян в регион. Потому что, когда есть доход, появляется возможность взять ипотеку и улучшить свои жилищные условия», — подчеркнул Апрелев.

Ценовое торможение

Владимир Путин также оценил общее положение дел в экономике России. По его мнению страна в целом справляется с экономической, финансовой и технологической агрессией Запада. Хотя в ряде отраслей и регионов всё ещё сохраняются трудности, правительство вместе с бизнесом продолжает принимать оперативные решения и запускать эффективные адресные меры поддержки, подчеркнул президент.

По его словам, оценки и прогнозы экономической динамики со стороны предпринимателей сейчас более оптимистичны, чем в начале весны. Так, ситуация на валютном и финансовом рынках нормализовалась, безработица остаётся на историческом минимуме — ниже 4%, а инфляция продолжает снижаться.

«У нас она (инфляция. — RT) сейчас где-то 14% с небольшим… Думаю, что по результатам года у нас будет где-то 12%, а, по мнению многих наших экспертов, в I квартале — ко II кварталу следующего года мы выйдем, скорее всего, на целевые показатели. Кто-то говорит, что 5—6%, а кто-то говорит, что будет достигнут уровень 4%», — рассказал Путин.

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Напомним, что в марте годовая инфляция в России ускорилась с 9,15 до 16,69%, а в апреле достигла 17,83% — максимального уровня за последние 20 лет. Причиной послужила эмоциональная реакция финансового рынка и рядовых граждан на санкции Запада в отношении России, рассказал RT директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«В марте на фоне общей неопределённости наблюдался ажиотажный спрос. Люди скупали продукты, непродовольственные товары и особенно технику, опасаясь, что после ухода иностранных компании поставки прекратятся. В свою очередь, предприниматели пользовались возможностью и повышали цены при высоком спросе. В апреле ажиотаж постепенно начал сходить на нет, люди успокоились. При этом уже летом началась дефляция», — отметил Остапкович.

По мнению специалиста, в пользу снижения инфляции сейчас играют сезонные факторы, а также заметное укрепление рубля после обвала в начале весны. Одновременно в стране снизился спрос. Хотя потребление продуктов остаётся не прежнем уровне, россияне стали меньше покупать непродовольственных товаров, поскольку перешли к сберегательной модели поведения, пояснил Остапкович.

«Экономика России оказалась в целом готова к стрессовым ситуациям. У нас не было серьёзного провала, то есть ничего совсем катастрофического не произошло. Ещё в начале весны некоторые экономические ведомства делали прогнозы по падению ВВП до 10—12% в текущем году, но уже сейчас правительство ждёт сокращения экономики менее чем на 3%. Хотя в 2023-м медленное снижение может продолжиться, думаю, что на рубеже 2024—2025 годов мы вернёмся к росту», — заключил экономист.