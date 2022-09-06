«Надёжное и практичное решение»: Россия начнёт продавать газ Китаю за рубли и юани

Россия и Китай договорились о поставках газа по трубопроводу «Сила Сибири» за рубли и юани. Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал такое решение взаимовыгодным и не исключил, что оно станет отличным примером для других компаний. На фоне снижения газовых поставок в Европу с начала 2022 года Москва более чем в полтора раза нарастила экспорт своего сырья в КНР. В этих условиях использование нацвалют позволит защитить финансовые операции от различных санкционных рисков, уверены специалисты. На долю рублей и юаней уже приходится около четверти от всех российско-китайских торговых транзакций. Эксперты полагают, что в дальнейшем показатель продолжит увеличиваться параллельно с ростом товарооборота между странами.

Россия начнёт поставлять газ Китаю по трубопроводу «Сила Сибири» за рубли и юани. Соответствующее соглашение во вторник, 6 сентября, подписали глава «Газпрома» Алексей Миллер и руководитель Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Дай Хоулян.

«Новый механизм оплаты — это взаимовыгодное, своевременное, надёжное и практичное решение. Считаю, что оно упростит проведение расчётов, станет отличным примером для других компаний, даст дополнительный импульс развитию наших экономик», — заявил Миллер.

По данным «Газпрома», с января по август 2022 года объём поставок российского газа на китайский рынок вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. При этом в последнее время прокачка сырья регулярно идёт сверх суточных контрактных норм, подчёркивают в компании.

«Мы знаем, что китайский рынок — самый динамичный рынок в мире, и за предстоящие 20 лет, по прогнозам, прирост потребления газа в Китае составит 40% от прироста мирового потребления газа в мире», — отмечал ранее Алексей Миллер.

На этом фоне Россия намерена в обозримой перспективе дополнительно увеличить экспорт топлива в КНР. Так, «Газпром» уже начал проектировать газопровод с Дальнего Востока в азиатскую республику. Предполагается, что после его запуска на полную мощность поставки трубопроводного газа из РФ в Китай увеличатся с текущих 38 млрд до 48 млрд куб. м в год.

Помимо этого, в 2022 году началось проектирование газопровода «Союз Восток» из России в Китай через территорию Монголии. Магистраль станет продолжением газопровода «Сила Сибири — 2» и позволит прокачивать в КНР дополнительно 50 млрд куб. м в год.

РИА Новости

© Алексей Никольский

Отметим, что Москва уверенно наращивает поставки газа Китаю по мере снижения экспорта в страны ЕС. Как ранее неоднократно объясняли в «Газпроме» и в Кремле, главной причиной такой ситуации стали последствия западных санкций.

В начале сентября «Газпром» был вынужден полностью отключить «Северный поток», поскольку ограничения Канады и Евросоюза сделали невозможным ремонт оборудования для магистрали. В то же время прокачка сырья по трубопроводу Ямал — Европа полностью остановлена из-за рестрикций со стороны Польши. Украина вдвое сократила транзит газа из РФ через свою территорию, а европейские власти по политическим соображениям выступают против запуска «Северного потока — 2».

«Именно эти горе-политики заставляют сейчас своих граждан умирать от инсультов, когда они видят счета за электроэнергию. А сейчас, когда похолодает, ситуация (в Европе. — RT) станет ещё хуже», — отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Защитный механизм

Перевод расчётов за газ на рубли и юани станет закономерным ответом России и Китая на усиление санкционного давления Запада. Таким мнением с RT поделился руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

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«Китай, будучи второй экономикой мира, прекрасно осознаёт, что США не отдадут просто так позицию лидера и вопрос санкций против КНР — это всего лишь вопрос времени. Поэтому расчёты в рублях и юанях за энергоресурсы призваны защитить нашу взаимную торговлю от уже действующих ограничений против РФ и перспектив давления Запада на Пекин», — пояснил Деев.

Похожей точки зрения придерживается финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Как рассказал специалист, на сегодняшний день доллары и евро стали токсичными валютами в международном и внутреннем обороте, поскольку их использование может представлять серьёзные риски.

«Даже те российские банки, которые сейчас не под санкциями, всё равно сталкиваются с закрытием корсчетов в западных банках. В итоге они будут стараться избавиться от токсичных активов до конца года. Хранить доллары и евро дорого и страшно из-за рисков санкций против Национального клирингового центра. В свою очередь, расчёты в валютах дружественных стран снижают валютные риски многократно», — объяснил собеседник RT.

Как заявлял в июне российский посол в КНР Андрей Денисов, доля нацвалют во взаиморасчётах Москвы и Пекина сейчас варьируется от 20 до 25%. Для сравнения: ещё в 2013—2014 годах соответствующий показатель составлял лишь около 2—3%. По словам дипломата, в дальнейшем цифры продолжат расти.

«Будем наращивать. Уже сейчас новые контракты заключаются по большей части в национальных валютах… тенденция эта сохранится и будет постепенно набирать обороты», — цитирует РИА Новости Денисова.

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Любопытно, что летом 2022 года китайская валюта на Московской бирже впервые за всё время наблюдений ненадолго опережала американскую и европейскую по объёму дневных торгов. Такая динамика является прямым следствием проходящей в стране дедолларизации, рассказал RT первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов.

«Кратно объём торгов будет увеличиваться по валютам дружественных нам стран, однако именно юань будет доминировать в расчётах. Это связано с тем, что мы постепенно отходим от доллара и евро в торговых операциях. В текущих условиях наша главная задача — диверсифицировать финансовые потоки и развивать систему оплаты в собственных валютах», — подчеркнул замглавы Минэкономразвития.

По последним оценкам ведомства, с января по июль российско-китайский товарооборот составил $93 млрд, а по итогам 2022 года может приблизиться к рекордным $170 млрд. Помимо газа, стороны уже частично рассчитываются нацвалютами за нефть, а вскоре могут начать использовать рубли и юани при оплате продовольствия, уверен Владислав Антонов.

«Кроме энергоресурсов и сельхозтоваров, в Китай активно поставляются металлы, древесина и целлюлозно-бумажные изделия. Россия при этом активно закупает у КНР машины, оборудование, продукцию химической промышленности, одежду и обувь. В целом увеличение товарооборота усиливает торговые связи между двумя странами и помогает экономикам пережить мировую рецессию, в которую уже стали погружаться многие страны», — заключил Антонов.