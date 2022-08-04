Валютная детоксикация: Центробанк примет меры для сокращения банковских операций в долларах и евро

Банк России заявил о планах ускорить процесс девалютизации в стране. В первую очередь регулятор собирается принять меры для сокращения банковских операций в долларах и евро. Также в ЦБ считают целесообразным перевести накопленные средства госкомпаний и нефинансовых организаций в валюты дружественных стран. Как отмечают в Центробанке, санкции Запада в отношении России сделали доллары и евро токсичными как в международном, так и во внутреннем обороте. Тем временем бизнес всё чаще предпочитает хранить деньги в китайских юанях, подчёркивают специалисты. При этом власти не собираются запрещать хождение американских и европейских наличных денег в стране.

Центральный банк России примет меры для ускорения естественного процесса девалютизации в стране и снижения числа банковских операций в долларах и евро, сообщили в пресс-службе ЦБ.

«Блокировка российских активов недружественными странами, а также операционные ограничения на проведение расчётов в основных мировых резервных валютах создают риски для граждан и бизнеса при использовании доллара США и евро», — говорится в сообщении регулятора.

В результате западных санкций доллары и евро стали токсичными как в международном, так и во внутреннем платёжном обороте, считают в Центробанке. В этих условиях ЦБ предлагает нефинансовым организациям перевести накопленные в валютах недружественных стран средства в валюты других государств. В свою очередь, правительству следует дать аналогичные рекомендации госкомпаниям, уверены в регуляторе.

Кроме того, эксперты Банка России считают необходимым отказаться от использования валют недружественных стран при заключении новых контрактов. Если этого нельзя будет сделать в сжатые сроки, то в условия договоров стоит включить дополнительный пункт о возможности исполнения обязательств в рублях или валютах дружественных стран, добавили в ЦБ.

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«Инициатива Центробанка связана с возможным усилением санкций. На этом фоне возникают дополнительные риски, которые могут привести к трудностям в определении курса иностранных валют к рублю, а также в прохождении расчётов. Поэтому компании, скорее всего, будут переводить средства из доллара и евро в другие валюты», — пояснил в беседе с RT инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Похожей точки зрения придерживается и начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Как отметил специалист, по мере нарастания санкционного давления хранение сбережений в долларах и евро становится всё более рискованным и менее привлекательным для граждан и компаний. В этой связи ЦБ пытается сгладить последствия возможной реализации внешних рисков, считает аналитик.

«По сути, это уже отражается на действиях финансовых организаций. Они устанавливают комиссии за хранение валюты и операции с ней, а также вводят ограничения на переводы. Такие действия банков стимулируют бизнес и граждан переходить на работу с валютами дружественных государств», — добавил Карпунин.

Как ранее отмечала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, западные санкции уже осложнили для российских банков переводы и расчёты в иностранной валюте. В результате сегодня кредитные организации всё меньше заинтересованы в зарубежных денежных знаках и поэтому в качестве вынужденной меры вводят различные комиссии для клиентов.

«Это не потому, что они хотят заработать на этом. Это следствие санкций. Если валюту нужно перевести, а это делается через иностранный корсчёт, и если деньги там зависают, то это риск для клиентов, не говоря уже о самом банке… Эти транзакции стали очень рискованными», — объясняла глава Центробанка.

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В ближайшее время банковский сектор продолжит постепенно «выдавливать» бизнес и население из долларов и евро, уверен начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин. Как полагает эксперт, помимо введения комиссий, банки могут перестать открывать вклады в валютах недружественных стран. Одновременно будет «схлопываться» и кредитование в «токсичных» валютах, считает специалист.

«Дедолларизация — не прихоть, а необходимость. Доллар и евро перестали быть тихой гаванью и превратились в источник риска. При этом основа дедолларизации, о чём ЦБ открыто говорит уже несколько месяцев, — это переход в расчётах во внешней торговле в валюты дружественных стран», — добавил специалист.

По словам опрошенных RT аналитиков, сейчас компании и банки активно переводят деньги из долларов и евро в казахстанский тенге, гонконгский доллар и эмиратский дирхам. А наиболее востребованный актив у бизнеса — китайский юань.

«Учитывая динамику оборотов торгов на Московской бирже, фокус в первую очередь смещён на переток капитала и операций в юань. В течение июля китайская валюта на торговой площадке несколько раз обгоняла европейскую по объёмам операций. При этом с начала 2022 года среднедневные объёмы торгов юанем выросли более чем в десять раз», — отметил Василий Карпунин.

Хотя финансовые власти будут содействовать переводу денег банков и бизнеса в более безопасные и надёжные формы активов, руководство страны не собирается запрещать хождение наличных долларов и евро в России. По словам Эльвиры Набиуллиной, американские и европейские банкноты продолжат обращаться в стране даже при «самом апокалиптическом сценарии».

«По нашей оценке, наличной иностранной валюты — долларов и евро — только на руках у населения около $85 млрд. Сейчас банки могут продавать, покупать эту валюту. Поэтому здесь, конечно, обращение наличной валюты будет», — подчеркнула Набиуллина.