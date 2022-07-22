После 9 сентября: почему Центробанк решил продлить ограничения на снятие иностранной наличной валюты

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила о вынужденном продлении ограничений на снятие иностранной наличной валюты после 9 сентября. Как пояснила председатель ЦБ, ввоз долларов и евро в Россию запрещён из-за санкций и в ближайшее время ситуация вряд ли изменится к лучшему. На этом фоне сегодня предложение наличной зарубежной валюты в стране лимитировано, а банкам она нужна для выполнения обязательств перед клиентами по открытым вкладам. В то же время глава регулятора заверила, что власти не собираются запрещать хождение иностранных денежных знаков в России.

Центральный банк России в сентябре продлит ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«У нас нет оснований ожидать, что ситуация с поступлением наличной иностранной валюты (в Россию. — RT) изменится к лучшему в ближайшем будущем… Поэтому в сентябре мы будем вынуждены продлить те ограничения, которые ввели в начале марта», — сообщила Набиуллина во время пресс-конференции.

Как напомнила председатель ЦБ, ранее западные государства запретили ввозить доллары и евро в Россию. На этом фоне сегодня предложение наличной иностранной валюты в стране остаётся ограниченным.

«Есть та наличная валюта, которая уже в обращении. Есть наличная валюта в банках, которая предназначена для того, чтобы люди могли снять наличную валюту (с вкладов. — RT) в рамках разрешённого лимита… Наши банки должны иметь возможность обеспечивать для всех граждан их права на открытые раньше валютные счета», — добавила Набиуллина.

© Пресс-служба Банка России

Напомним, в начале марта 2022 года ЦБ ввёл временный порядок обращения наличной валюты в стране. В частности, регулятор запретил россиянам покупать иностранные денежные знаки в кассах банков и установил лимит на снятие долларов и евро со счетов. Сейчас клиенты могут получить валюту с вкладов только эквивалентом не более $10 тыс., а остальные средства — в рублях.

«Что важно, этот лимит покрывает 90% всех валютных вкладов. То есть 90% людей, у которых есть валютные вклады, могут полностью снять свои вклады в наличной валюте. Немногие торопятся это делать», — отметила Эльвира Набиуллина.

Примечательно, что в апреле Центробанк несколько смягчил ограничения и всё же разрешил россиянам покупать наличные доллары и евро в банках. Впрочем, кредитным организациям можно продавать населению только ту валюту, которая поступила к ним в кассы начиная с 9 апреля.

Также по теме Вопрос покупки: как смягчение ограничений ЦБ сказалось на продаже наличной валюты в России Прошёл ровно месяц с тех пор, как ЦБ вновь разрешил россиянам покупать иностранную валюту в кассах банков. Вместе с тем смягчение...

Изначально предполагалось, что временный порядок обращения наличной валюты продлится до 9 сентября. Впрочем, как отметил в беседе с RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, запрет со стороны западных государств на ввоз долларов и евро вряд ли будет снят в обозримой перспективе, поэтому продление ограничений необходимо.

«За счёт инициативы регулятору удалось предотвратить массовое снятие наличных с валютных счетов в период дестабилизации валютного рынка и высокой неопределённости, связанной с ухудшением геополитической обстановки в конце февраля — начале марта. Сейчас мера позволяет банковскому сектору исполнять свои обязательства по валютным вкладам», — добавил Бабин.

Похожую точку зрения в беседе с RT выразил и директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, ограничения были введены в первую очередь для того, чтобы нивелировать панику на российском финансовом рынке и стабилизировать курс рубля.

«После начала спецоперации и введения санкций на рынках наступил хаос. Люди скупали в ажиотаже валюту по очень высокому курсу — выше 100 рублей за доллар. Спекулянты перекупали валюту и продавали её населению с большой наценкой, в результате чего образовывался дефицит наличной валюты. Действия ЦБ помогли остудить рынок», — пояснил специалист.

РИА Новости

© Сергей Гунеев

Отметим, что ещё в марте курсы доллара и евро на Московской бирже впервые поднимались выше 121 и 132 рублей соответственно. Впрочем, в средине весны ситуация начала постепенно стабилизироваться за счёт инициатив властей, а также изменения условий во внешней торговле.

В результате уже летом нацвалюта сумела не только полностью отыграть санкционные потери текущего года, но и рекордно укрепиться. Сейчас курсы доллара и евро торгуются вблизи 57—58 рублей. При этом в июне показатели ненадолго опускались до 50,01 и 52,7 рубля соответственно — минимальных значений более чем за семь лет.

«Паника сошла на нет, и россияне перестали скупать валюту в огромном объёме. Вместе с тем продление ограничений выглядит логичным шагом. Пока что у нас нет ясности касательно восстановления импорта, а физлицам не особо нужна валюта, так как число поездок за рубеж серьёзно сократилось. Впрочем, думаю, как только геополитическая ситуация успокоится, ЦБ снимет все оставшиеся ограничения», — предположил Остапкович.

Свободное хождение

По словам Эльвиры Набиуллиной, западные санкции осложнили для российских банков переводы и расчёты в иностранной валюте. На этом фоне кредитные организации сегодня не заинтересованы иметь зарубежные денежные знаки, в связи с чем вводят различные комиссии для своих клиентов.

«Это вынужденная мера. Это не потому что они хотят заработать на этом. Это следствие санкций. Если валюту нужно перевести, а это делается через иностранный корсчёт, и если деньги там зависают, то это риск для клиентов, не говоря уже о самом банке… Эти транзакции стали очень рискованными», — объяснила глава Центробанка.

По её словам в текущих условиях многие кредитные организации и компании сейчас активно переводят свои деньги в более безопасные и надёжные формы активов. Речь идёт не только о рубле, но и о валютах дружественных стран, отметила Набиуллина. В то же время, как подчеркнула председатель ЦБ, российские власти не собираются запрещать хождение наличных долларов и евро в России.