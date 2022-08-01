На пользу бюджету: как могут измениться курсы доллара и евро в августе

На первых торгах августа курсы доллара и евро на Мосбирже поднимались до 62,49 и 63,7 рубля соответственно. По мнению экспертов, в ближайший месяц динамика обоих показателей продолжит во многом зависеть от баланса спроса и предложения на российском валютном рынке. Определённое давление на рубль будет оказывать рост числа сделок с юанем на торговой площадке, а также июльское снижение ключевой ставки ЦБ, считают специалисты. Впрочем, определяющим фактором для нацвалюты может стать перезапуск бюджетного правила. Аналитики не исключают, что обновлённый механизм заработает уже в августе. Как в этих условиях могут измениться курсы доллара и евро до конца лета — в материале RT.

В понедельник, 1 августа, российская валюта слабеет на Московской бирже. В начале торгов курс доллара поднимался на 1,4% — до 62,49 рубля, а курс евро — почти на 2%, до 63,7 рубля.

Нацвалюта умеренно дешевеет на первых торгах августа после заметного ослабления в июле. Так, за второй месяц лета курс доллара на Мосбирже вырос на 19,77% — до 61,62 рубля, а курс евро — на 16,36%, до 62,47 рубля, хотя в определённый момент значения ненадолго опускались до 51,1 и 53,32 рубля соответственно.

Как и в предыдущие месяцы, определённую поддержку рублю пока ещё продолжает оказывать дисбаланс спроса и предложения на российском валютном рынке. Об этом в беседе с RT рассказал аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

«За счёт высоких мировых цен на сырьевые товары, в частности на энергоресурсы, в страну устойчиво поступает большой объём валюты от экспорта. С другой стороны, объёмы импорта, а значит и спрос на валюту, заметно упали по причине санкций, логистических трудностей и проблем с оплатой товаров и услуг», — пояснил Джиоев.

Тем не менее, как ожидают эксперты, в ближайший месяц эта диспропорция объёма и предложения валюты станет постепенно сходить на нет, что будет оказывать давление на рубль. Так, например, курсы уже отреагировали на сокращение экспорта газа из России в Европу.

Напомним, в середине месяца «Газпром» на десять дней приостановил прокачку сырья в ЕС по «Северному потоку» для проведения планового ремонта трубопровода. При этом после возобновления работы магистрали объём поставок снизился до минимального уровня из-за проблем с возвратом турбины для газопровода из Канады.

Как предположил в разговоре с RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, в дальнейшем курсы доллара и евро, вероятно, продолжат расти, поскольку российский экспорт в целом будет корректироваться, а импорт — восстанавливаться после весеннего обвала. О возобновлении поставок зарубежных товаров в страну ранее заявила и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Динамика импорта соответствует нашим ожиданиям. После существенного снижения этот показатель начал восстанавливаться. В основном увеличивается потребительский импорт благодаря налаживанию новых маршрутов поставок», — отмечала глава ЦБ.

© Пресс-служба Банка России

Помимо этого, в пользу удешевления рубля играет заметный рост числа сделок в юанях на Московской бирже, отметил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Во второй половине июля китайская валюта впервые ненадолго смогла обогнать европейскую по объёмам торгов. Такая динамика может быть связана с закупками со стороны Минфина или формированием резервов ЦБ в юанях, считает эксперт.

«Кроме того, в июле РУСАЛ впервые разметил облигации в юанях. Вероятно, что интерес к таким инструментам со стороны инвесторов и заёмщиков будет возрастать. Соответственно, речь вновь идёт о росте ликвидности в китайской валюте, через которую будет осуществляться давление на рубль», — добавил Кочетков.

Также против рубля будет играть мягкая монетарная политика Центробанка, считает Михаил Зельцер. Напомним, в июле ЦБ опустил свою ключевую ставку до 8% годовых — самого низкого уровня с конца 2021 года. Действия регулятора делают вложения в рублёвые активы менее привлекательными и прибыльными для инвесторов, поэтому игроки начинают перекладывать деньги в другие валюты развивающихся рынков.

По новым правилам

Впрочем, определяющим фактором для рубля до конца лета может стать перезапуск в России бюджетного правила, считают опрошенные RT специалисты. Ранее президент страны Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по корректировке этого механизма. Аналитики не исключают, что нововведения могут вступить в силу в августе.

РИА Новости

© Роман Галкин

Напомним, ещё в начале 2022 года в соответствии с бюджетным правилом государство направляло нефтегазовые сверхдоходы (деньги, полученные от продажи нефти по цене выше $44,2 за баррель) не на текущие траты казны, а на закупку иностранной валюты в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Власти использовали такую практику на протяжении последних лет для защиты бюджета и рубля от колебаний нефтяных цен.

Впрочем, в начале марта Минфин приостановил работу бюджетного правила на фоне масштабных санкций Запада, блокировки почти половины золотовалютных резервов России и резкого ослабления курса рубля. В тот момент предполагалось, что все нефтегазовые доходы, которые раньше бы пошли в ФНБ, теперь будут потрачены на поддержку экономики.

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Тем не менее уже во второй половине весны экономическая ситуация в России начала постепенно стабилизироваться, а рубль сумел не только полностью отыграть санкционные потери, но и рекордно подорожать относительно доллара и евро. Чрезмерное укрепление нацвалюты стало негативно сказываться на доходах экспортёров и государства. В этих условиях российские власти решили возобновить работу бюджетного правила, но с некоторыми изменениями.

«Минфин раньше в рамках бюджетного правила сверхдоходы от нефти и газа складывал в иностранную валюту, в ФНБ и так далее. Сейчас иностранная валюта токсичная, но мы готовы это делать (вкладывать деньги. — RT), чтобы влиять на курс, в валюту дружественных стран. И через валюту дружественных стран, через кросс-курсы к доллару и евро можно будет регулировать и стоимость доллара и евро к рублю через такое соотношение», — заявил в конце июня глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, для проведения валютных интервенций Минфин готов пожертвовать частью бюджетных расходов. Впрочем, окончательный вариант бюджетного правила пока ещё официально не был представлен.

«По предварительной информации, Минфин теперь предлагает закупать валюту на доходы от нефти при её цене выше $60 за баррель. Кроме того, предлагается зафиксировать базовые нефтегазовые доходы бюджета на следующие три года на одном уровне — 7,5 трлн рублей. Ожидания того, что модифицированное бюджетное правило может заработать в скором времени, уже сейчас способствуют ослаблению рубля», — рассказал RT аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

По мнению Андрея Кочеткова, в случае запуска бюджетного правила в августе курсы доллара и евро могут вырасти до уровня 65—70 рублей. При этом, если Минфин не возобновит операции по закупке валюты в ФНБ, курсы останутся вблизи 55—60 рублей, считает специалист.

В свою очередь, Александр Потавин не исключает, что в ближайшее время стоимость доллара и евро будет колебаться в широком диапазоне — 57—65 рублей — и только к концу года вернётся в диапазон 70—75 рублей.