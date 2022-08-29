«Лучше, чем представлялось раньше»: правительство пересмотрело прогноз по экономике России на 2022 и 2023 годы

По словам первого вице-премьера России Андрея Белоусова, в 2022 году объём ВВП страны сократится менее чем на 3%, а в 2023-м спад составит меньше 1%. В правительстве при этом не видят серьёзных рисков для рынка труда и отмечают восстановление производства в ряде секторов, хотя в некоторых отраслях ситуация остаётся сложной. Кроме того, власти фиксируют оживление потребительского спроса и улучшение деловой активности в стране, а инфляция по итогам года может опуститься до 12—13%. Когда можно ожидать полного восстановления экономики России — в материале RT.

Спад валового внутреннего продукта России в 2022 году может составить чуть больше 2%, а в 2023-м — около 0,6—0,8%. Такую оценку в понедельник, 29 августа, привёл первый вице-премьер страны Андрей Белоусов. По его словам, на сегодняшний день общая ситуация в экономике РФ выглядит «лучше, чем представлялось раньше».

«Это создаёт очень хорошие условия и для роста реальных доходов населения, и для роста доходов бюджета в следующем году и, соответственно, в 2024—2025 годах. Но за это, конечно, надо побороться», — отметил Белоусов на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Ещё в июле эксперты Центрального банка России допускали спад ВВП в текущем году на 4—6%, а в следующем — на 1—4%. В свою очередь, эксперты Минэкономразвития в середине августа прогнозировали падение показателя в 2022-м и 2023-м на 4,2 и 2,7% соответственно.

Как отметил Андрей Белоусов, промышленное производство в целом по стране сейчас остаётся на 4,5% ниже по сравнению с максимальными уровнями февраля и с учётом сезонности. При этом, если в некоторых отраслях экономики наблюдается более глубокий спад, в ряде секторов, напротив, падение менее значительное либо вовсе отсутствует.

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В правительстве также не видят существенных признаков для ухудшения ситуации на рынке труда. По последним оценкам Росстата, уже на протяжении двух месяцев безработица в стране остаётся на отметке 3,9% — самом низком уровне за всю историю современной России.

Тем не менее в кабмине предупреждают о рисках «высвобождения занятых» в ближайшее время или их переводе в промежуточные формы работы. В частности, речь идёт о возможном росте неполной занятости, снижении зарплат некоторых граждан или их отправлении в принудительные отпуска, объяснил Белоусов.

«Максимальное количество — это где-то 200—300 тыс. человек. Мы, конечно, с такими объёмами справимся, но регионы должны знать», — добавил первый зампред правительства.

Также руководство страны ждёт дальнейшего снижения уровня инфляции в России. Напомним, ещё в апреле темпы роста потребительских цен на товары и услуги в стране поднимались до 17,83% в годовом выражении — самого высокого значения за последние 20 лет. Впрочем, сейчас показатель опустился до 14,6%, а по итогам 2022 года может составить 12—13%, считает Белоусов.

Помимо этого в России наметилось оживление потребительского спроса. Главной причиной этому послужило снижение ключевой ставки ЦБ, уверен зампред правительства. По его мнению, в 2022 году спад потребления в стране составит около 4—4,2%, но уже в 2023-м показатель вырастет на 2,5—3%.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов

РИА Новости

© Павел Бедняков

Снижение ключевой ставки Центробанком также позволило «сдвинуть с мёртвой точки» кредитование нефинансовых организаций и корпоративного сектора, добавил первый вице-премьер. Это, как полагает Белоусов, вместе с восстановлением спроса поспособствовало общему росту деловой активности в стране.

«Бизнес, по-видимому, почувствовал это оживление спроса — это мы видим по опросам бизнеса, по показателям PMI, которые сейчас находятся в устойчиво положительных областях. То есть бизнес ожидает того, что ситуация будет развиваться позитивно», — отметил Белоусов.

Кроме того, он рассказал о положении дел в торговле. По его словам, ситуация с энергетическим экспортом по-прежнему остаётся неопределённой на фоне санкций Запада, в то время как поставки несырьевых товаров по итогам 2022 года могут снизиться на 17% из-за потери европейского рынка.

«Если говорить о динамике импорта, он сейчас находится примерно на уровне 65—70% от предыдущего года, то есть на пике мы имели падение импорта примерно в два раза, сейчас падение импорта составляет одну треть, то есть вот эту разницу отыграли», — добавил вице-премьер.

При этом поставки потребительских товаров в Россию из-за рубежа уже практически полностью восстановились. Во многом это произошло за счёт налаживания новых торговых маршрутов и запуска параллельного импорта, объяснил Белоусов.

Период адаптации

Одной из главных причин улучшения экономического прогноза правительством мог стать наблюдаемый рост цен на энергоносители в мире. Таким мнением в беседе с RT поделился руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. Хотя в результате западных ограничений физический объём поставок российских углеводородов за рубеж снизился, в денежном выражении экспорт всё ещё остаётся высоким, отметил эксперт.

«ВВП — это денежный показатель, поэтому улучшенные оценки властей связаны с удорожанием газа, нефти и нефтепродуктов, угля, а также сельскохозяйственной продукции. Всё это мы активно экспортируем», — пояснил Деев.

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В целом экономика России оказалась более адаптирована к стрессу, чем ожидалось, считает директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Как напомнил специалист, после введения санкций в конце февраля первые макроэкономические прогнозы были более пессимистичными, но сейчас оценки властей и экспертного сообщества заметно улучшились.

«Выяснилось, что даже в условиях жёстких ограничений и ухода многих иностранных компаний с российского рынка экономика не даёт такого резкого и ужасного спада. Тем не менее, хотя спад оказался и не таким резким, скорее всего, он будет более длительным. 2022 год был удачным с точки зрения адаптации к санкциям, но ограничения имеют отложенный эффект. Они могут более серьёзно проявить себя в 2023 году или даже захватить 2024 год», — отметил собеседник RT.

По его словам, сейчас экономическому восстановлению страны препятствуют несколько факторов. В частности, речь идёт о снижающейся численности населения, а также высокой зависимости некоторых отраслей от зарубежных технологий. Впрочем, эксперт не исключает, что уже к 2024—2025 годам экономика страны сумеет выйти на докризисный уровень.