До 4,5% годовых: правительство утвердило новые ставки по льготным кредитам для МСП

Правительство России объявило о запуске новой программы льготного кредитования для малого и среднего предпринимательства (МСП). Бизнес сможет получать субсидированные займы под 3—4,5% годовых на перестройку и развитие предприятий. Приоритет в оформлении ссуд предоставят производствам в сферах переработки сельхозпродукции, логистики и в гостиничной отрасли. По словам экспертов, решение властей будет способствовать оздоровлению бизнеса в условиях западных санкций. Более того, поддержка позволит экономике быстрее восстановиться и адаптироваться к новым условиям, уверены аналитики.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о новых ставках по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства в среду, 17 августа.

Предприниматели смогут получать субсидированные займы на перестройку и развитие своих предприятий. В частности, на эти деньги бизнес может приобрести оборудование, провести капитальный ремонт помещений или запустить новое производство.

Впервые об этом инструменте поддержки бизнеса Михаил Мишустин рассказал в начале августа во время совещания с вице-премьерами. Как пояснил тогда глава кабмина, инициатива направлена на снижение стоимости заёмных ресурсов для МСП и сформирована благодаря совмещению двух профильных программ поддержки, которыми занимаются правительство, Банк России и АО «Корпорация МСП».

«При текущем уровне ключевой ставки малые компании смогут получить займы на инвестиционные цели под 4,5% годовых в течение льготного периода, а средние — под 3%», — подчеркнул председатель правительства.

Инициатива будет доступна для предпринимателей в течение трёх лет, а кредит можно оформить на десять лет. По оценкам кабмина, по итогам текущего года объём выданных ссуд составит около 50 млрд рублей.

В первую очередь субсидированные займы получат малые и средние предприятия, которые заняты в сферах переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса. Именно эти отрасли российской экономики испытывают наибольшее давление на фоне введённых Западом санкций, сходятся во мнении опрошенные RT аналитики.

Напомним, что с конца зимы Евросоюз, США и некоторые другие страны продолжают вводить против России новые экономические санкции. Рестрикции затронули банковскую отрасль, энергетический сектор, авиацию и торговлю. Одновременно была заморожена почти половина золотовалютных резервов России (на $300 млрд), а некоторые международные компании объявили об уходе из РФ.

Также по теме «Навсегда, на постоянной основе»: Путин поручил отменить плановые проверки ряда предприятий Президент России Владимир Путин поручил правительству на постоянной основе отказаться от большинства проверок бизнеса, работа которого...

Как подчеркнула в разговоре с RT генеральный директор кадровой платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова, аграрные и транспортные компании в условиях масштабного санкционного давления серьёзно пострадали от разрыва традиционных логистических цепочек. В сложившихся обстоятельствах им необходимы дешёвые заёмные ресурсы для построения отношений с новыми подрядчиками и партнёрами, считает эксперт.

«Что касается гостиничной сферы, то в ближайшие годы её ждёт горячая пора с укрепляющимся уже не первый год трендом повышения востребованности внутренних направлений туризма. Адресная поддержка призвана помочь отечественным компаниям справиться с растущим спросом и занять лидирующие позиции», — отметила Ускова.

Более того, инициатива правительства должна послужить драйвером восстановления банковской отрасли, рассказал RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Помимо пользы для развития отраслей, подпадающих под прописанные условия, программа также оказывает положительное влияние на финансовый сектор. Увеличение объёма заключённых кредитных договоров способствует оздоровлению и развитию финансовых организаций, что сейчас также является одним из важных аспектов государственного внимания», — подчеркнул эксперт.

Время адаптации

Льготная программа кредитования должна стать одним из главных драйверов активизации инвестиционной и инновационной активностей, считает директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Когда бизнес получает доступ к выгодным кредитам, то он направляет их на инвестиции. Вложения, естественно, дают рост производства и прибыли, за счёт которой можно отбить этот заём. При этом в выигрыше остаются и потребители, так как они получают больше различных товаров и услуг. Всё это по цепочке должно привести к увеличению объёмов экономики», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Сейчас в стране действует комплекс правительственных мер по поддержке бизнеса. Одной из наиболее востребованных у предпринимателей стала программа по субсидированию процентных ставок для МСП. По данным Минэкономразвития, в этом году в рамках инициативы было заключено 18 тыс. кредитных соглашений на сумму более 170 млрд рублей.

Кроме того, в марте Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому надзорные органы не будут проводить плановые проверки бизнеса до конца года.

РИА Новости

© Константин Михальчевский

Помимо этого, осенью стартует промышленная ипотека под 5% годовых. Эту инициативу предложил запустить президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ-2022. Как объяснил российский лидер, право на такие ссуды получат предприятия, которые планируют купить готовые площади для производства. Глава государства также подчеркнул, что долгосрочное развитие России будет основано на предпринимательской свободе.

«Пандемия и текущие события подтвердили, насколько важны гибкость и свобода в экономике. Именно частный бизнес — в жёстких условиях, на фоне попыток любыми способами сдержать наше развитие — доказал, что способен конкурировать на глобальных рынках. Адаптация к быстро меняющимся внешним условиям тоже происходит за счёт частного бизнеса», — заявлял Путин.

По мнению опрошенных RT специалистов, в ближайшие месяцы бизнес продолжит планомерно подстраиваться под новые реалии. Ускорить процесс можно за счёт улучшения делового климата и популяризации программ поддержки инициатив частного предпринимательства, уверены экономисты.

«В частности, повышение доступности заёмных средств должно стать бустером развития существующих предприятий и вселить оптимизм в новые. Более того, учитывая, что кредиты пойдут на модернизацию действующих и создание новых мощностей, это должно повлечь за собой появление дополнительных рабочих мест и рост производительности», — заключила Анастасия Ускова.