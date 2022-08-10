Ценовая коррекция: почему в России два месяца подряд фиксируется дефляция

В июле потребительские цены на товары и услуги в среднем по России опустились на 0,39% относительно уровня июня. Дефляция в месячном выражении наблюдается с начала лета и может продлиться вплоть до сентября, не исключают аналитики. По словам специалистов, стоимость многих видов продукции продолжает корректироваться после резкого скачка в начале весны. При этом дополнительное давление на цены в стране сейчас оказывают сезонные факторы. Ситуация может измениться осенью на фоне восстановления импорта, уверены экономисты.

По итогам июля в России вновь была зафиксирована дефляция в месячном выражении. Такие данные в среду, 10 августа, представили Минэкономразвития и Росстат.

Согласно оценке ведомств, за месяц потребительские цены на товары и услуги в среднем по стране опустились на 0,39% относительно уровня июня. До этого за всю историю современной России июльскую дефляцию можно было наблюдать только один раз — в 2011 году, но тогда она составила всего 0,01%.

Как рассказали в Минэкономразвития, основной вклад в дефляцию внесло снижение цен на продовольственные товары — на 1,53%. В первую очередь наблюдаемая динамика связана с заметным удешевлением плодоовощной продукции — на 11,53%. Тем временем стоимость непродовольственных товаров уменьшилась на 0,44%, а услуги, напротив, подорожали на 1,41%.

Цены в основном продолжили снижаться после того, как в июне опустились в среднем на 0,35% относительно уровня мая. При этом в первые дни августа эта тенденция продолжилась, а инфляция в годовом выражении замедлилась до 15,01%.

«Основной причиной снижения инфляции является коррекция цен после скачка в марте. Тогда произошло резкое ослабление рубля, издержки компаний существенно возросли, ажиотажный спрос позволил им перенести эти расходы в цены. Сейчас ситуация изменилась», — заявляла в конце июля глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

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Напомним, что в марте годовая инфляция в России ускорилась с 9,15 до 16,69%, а в апреле достигла 17,83% — максимального уровня за последние 20 лет. Причиной послужила эмоциональная реакция финансового рынка и рядовых граждан на санкции Запада в отношении России.

На фоне масштабных ограничений США, ЕС и других стран против Москвы в марте рубль рекордно подешевел по отношению к доллару и евро, а россияне стали массово скупать продукты и товары. Всё это в совокупности спровоцировало резкий скачок инфляции, отметил в беседе с RT директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

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«Начало весны ознаменовалось паникой и ажиотажным спросом на товары. По статистике, 20—30% населения поддаются форс-мажорным обстоятельствам и в этом состоянии скупают товары. Как только идёт ажиотажный спрос, производители автоматически повышают цены, что закономерно. Впрочем, уже во второй половине весны ситуация начала стабилизироваться и рост цен замедлился», — рассказал эксперт.

Так, уже в мае инфляция в стране опустилась до 17,1% в годовом выражении, а в июне достигла 15,9%. За счёт инициатив правительства и ЦБ, а также изменения условий во внешней торговле рубль сумел не только полностью отыграть санкционные потери, но и рекордно укрепиться.

Тем временем ажиотажный спрос в магазинах уже фактически сошёл на нет. По словам Эльвиры Набиуллиной, значительное укрепление рубля сказалось на восприятии цен и отношении населения к покупкам. В результате уровень инфляционных ожиданий в стране опустился до 10,8% — минимального уровня с марта 2021 года.

«Люди считают, что текущие цены на многие товары необоснованно высоки, и ждут их снижения. Краткосрочные ценовые ожидания предприятий продолжают уменьшаться. Они вернулись к уровню весны прошлого года», — отметила глава Центробанка.

Как полагают в ЦБ, многие производители и компании повысили стоимость своей продукции «с запасом», а сейчас начинают корректировать её. Впрочем, этот процесс растянут во времени, и бизнес пытается «нащупать» тот уровень цен, который будет приемлемым для покупателей и покроет растущие издержки предприятий, пояснила Набиуллина.

Сезонный спад

На сегодняшний день потребительские цены в России также находятся под давлением сезонного фактора, считает первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал. По его словам, во второй половине лета на рынок начинают активно выходить производители плодоовощной продукции, в результате чего предложение продовольствия на прилавках магазинов увеличивается.

«Самая явная причина торможения инфляционного ралли — сезонный фактор. Плодоовощная продукция в этот период традиционно дешевле, а она имеет большой вес в инфляции, поэтому мы видим общее снижение уровня цен. Помимо этого, цены на топливо взяли паузу, что тоже позволяет рассчитывать на перерыв в инфляционном росте», — пояснил собеседник RT.

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По мнению Георгия Остапковича, дефляция в России может продлиться вплоть до сентября. После этого ситуация будет зависеть от темпов восстановления импорта, считает специалист.

«Наряду с укреплением рубля одним из дефляционных факторов послужило именно снижение поставок зарубежной продукции в страну. Иностранных товаров в принципе стало меньше, и они сейчас стоят дешевле, а инфляция во многом строилась именно на импорте. Думаю, что по мере налаживания торговых цепочек и увеличения импорта дефляционный эффект пройдёт», — пояснил Остапкович.

Как полагает экономист, по итогам 2022-го уровень годовой инфляции в России должен будет опуститься до 12—15%. Аналогичной оценки придерживаются и в Центральном банке. При этом аналитики регулятора не исключают, что в 2023-м значение опустится до 5—7%, а в 2024-м вернётся к целевой отметке 4%.