Льготный настрой: почему в России вырос спрос на ипотеку

В июле количество выданных ипотечных кредитов в России увеличилось на четверть по сравнению с предыдущем месяцем. В тройку лидеров по объёму взятых ссуд вошли Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Как отмечают эксперты, оживление в отрасли связано с уменьшением процентов по займам на фоне снижения регулятором ключевой ставки до минимального с конца 2021 года уровня. Более того, интерес россиян к покупкам квартир подогревает действие льготных программ на рынке жилищного кредитования. Как в этих условиях могут измениться цены на недвижимость в стране — в материале RT.

В июле число полученных россиянами кредитов на покупку недвижимости по сравнению с прошлым месяцем выросло на 27% — до 78,15 тыс. Одновременно объём ипотечных ссуд увеличился на 25% и достиг 295 млрд рублей. Такие цифры содержатся в опубликованном 18 августа отчёте Объединённого кредитного бюро (ОКБ).

По данным специалистов, всего за семь месяцев 2022 года россияне оформили 592,2 тыс. жилищных займов на сумму более 2 трлн рублей. Активнее всего банки выдавали ипотеку в Москве (7 тыс. кредитов на 52,9 млрд рублей), Московской области (5 тыс. кредитов на 29,5 млрд рублей) и Санкт-Петербурге (3,5 тыс. кредитов на 20,2 млрд рублей).

«Средний размер новой ипотеки сохранился на уровне 3,8 млн рублей», — отметили в бюро.

Как полагают опрошенные RT аналитики, положительная динамика в отрасли во многом связана с планомерным снижением рыночных ставок по ипотечным ссудам. По данным «ДОМ.РФ», в июле показатель опустился до минимума за последние пять месяцев и сейчас находится на уровне 10,08% годовых для новостроек и 10,2% годовых для вторичной недвижимости.

«Застройщики запустили собственные программы, в которых процент существенно ниже рыночных. Более того, снижение ключевой ставки спровоцировало всплеск интереса ко вторичной недвижимости. Также постепенно ушло состояние неопределённости для рынка, что позитивно отразилось на кредитовании», — рассказал RT специалист департамента стратегических исследований Total Research Глеб Финкельштейн.

Напомним, в конце февраля ЦБ более чем в два раза поднял ключевую ставку — с 9,5 до 20% годовых. Такая мера была необходима для сдерживания инфляции в условиях санкций. В ответ на действия регулятора российские банки стали резко повышать проценты по кредитам, и уже во второй половине марта рыночные ставки по ипотеке достигали в среднем 20,4—20,8%.

Удорожание кредитов привело к заметному падению ипотечного рынка в стране. Так, если в марте российские банки выдали около 162,8 тыс. жилищных займов на 521,3 млрд рублей, то уже в апреле граждане оформили только 49,4 тыс. ссуд на 161,6 млрд рублей, а в мае — 36,6 тыс. на 139,7 млрд рублей. Такие данные содержатся в материалах Центробанка.

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Впрочем, по мере стабилизации обстановки в экономике Центробанк с апреля стал постепенно снижать ключевую ставку и в июне вернул её до самого низкого уровня с конца 2021 года — 8% годовых. На этом фоне банки стали также делать клиентам более выгодные предложения по жилищным кредитам, что вновь привело к росту интереса россиян к рынку. Так, в июне граждане взяли 65,4 тыс. займов на 253 млрд рублей, что в 1,8 раза больше аналогичного показателя в мае.

Для большинства россиян недвижимость остаётся одним из ключевых способов инвестирования и сохранения заработанных средств, поэтому спрос на квадратные метры в ближайшее время будет сохраняться на хорошем уровне. Таким мнением в разговоре с RT поделился коммерческий директор ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов.

«Если раньше люди делали вклады, хранили деньги в банке, покупали валюту, то теперь это стало неактуально, поэтому единственное возможное и надёжное вложение сейчас — квадратные метры. Кроме того, нельзя сказать, что спрос, основанный на улучшении жизненных условий, полностью удовлетворён. На этом фоне для многих ипотека остаётся самым комфортным, а иногда и единственным возможным способом покупки нового жилья», — добавил эксперт.

Жилищный сезон

По оценкам специалистов, восстановлению сегмента способствует и реализация льготных программ. Так, до конца 2022 года россияне могут взять ипотечный кредит по льготной ставке 7% годовых. Кроме того, до конца 2023-го у семей с одним ребёнком и более, родившимися с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го, есть возможность оформить ипотеку под 6% годовых.

«Если клиент покупает квартиру для того, чтобы улучшить свои жилищные условия, то льготная ипотека — это идеальный расклад. Дело в том, что ежемесячный платёж почти не отличается от арендной ставки, но семья проживает в собственной квартире», — подчеркнул Глеб Финкельштейн.

АГН «Москва»

© Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы

Максимальная сумма ссуды по программам льготной и семейной ипотеки зависит от региона. Так, оформить заём по сниженной ставке можно при покупке недвижимости стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях и до 6 млн рублей — в других регионах страны.

При этом по условиям обеих инициатив граждане могут оформить жилищные ссуды в размере до 30 млн и 15 млн рублей соответственно. Впрочем, субсидируемая ставка при таком варианте по-прежнему распространяется только на суммы до 12 млн и 6 млн рублей (в зависимости от региона). В то же время оставшуюся часть нужно будет платить на рыночных условиях.

«В рамках субсидируемых государством программ со сниженным процентом выдано кредитов на сумму свыше 1,5 трлн рублей. Темп набран высокий, и президент поручил его удержать, обеспечив при этом ввод жилья на уровне не ниже прошлого года», — заявлял ранее премьер-министр Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по строительству и ЖКХ.

По данным Минстроя, с января по август в России было введено в эксплуатацию 60,6 млн кв. м жилья. Показатель был почти на 38% выше значения за аналогичный период 2021-го. Как добавил вице-премьер Марат Хуснуллин, в настоящий момент в 77 регионах страны отмечается прирост жилищного строительства по сравнению с прошлым годом.

Увеличение предложения на рынке жилья должно сыграть в пользу снижения цен на квадратные метры в новостройках. Об этом в беседе с RT рассказал управляющий партнёр «Живой комплекс LES» Олег Дедков.

«Уже сейчас девелоперы начали проводить акции в попытках привлечь клиентов при растущем числе выставленных проектов на рынке. Размер дисконта в среднем составляет 10—25%, а в некоторых случаях доходит и до 30%», — подчеркнул аналитик.

Схожей точки зрения придерживается и Глеб Финкельштейн. По его словам, стоимость нового жилья в России продолжит зависеть от положения застройщиков, больше половины из которых уже сейчас не могут выполнить планы продаж по текущим ценам. Как предположил специалист, продавцам в среднесрочной перспективе придётся делать скидки и проводить распродажи, чтобы реализовать построенные и завершить начатые объекты.