До 9 марта 2023 года: Банк России продлил ограничения на снятие иностранной наличной валюты

Центробанк решил продлить ограничения на снятие иностранной наличной валюты ещё на шесть месяцев. До 9 марта 2023 года россияне смогут снимать со своих счетов или вкладов не более $10 тыс. В свою очередь, кредитные организации по-прежнему будут продавать населению только те доллары и евро, которые поступили в кассы после 9 апреля 2022-го. Как объяснили в ЦБ, западные санкции запрещают ввозить в Россию новые денежные знаки, поэтому предложение наличной валюты в стране лимитировано. Эксперты не исключают, что ограничения будут действовать до тех пор, пока не отменят рестрикции против Москвы.

Центральный банк России решил продлить действующие ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщила пресс-служба ЦБ.

«Сохраняется лимит в $10 тыс. или на такую же сумму в евро на снятие наличной иностранной валюты с валютного счёта или вклада… Остаются в силе ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года. На продажу другой иностранной валюты ограничений нет», — говорится в сообщении.

Одновременно до 9 марта 2023-го регулятор продлил ограничения для российских юридических лиц на получение наличной валюты на командировочные расходы. На эти цели бизнесу могут быть выданы доллары, евро, фунты стерлингов или японские иены эквивалентом не более $5 тыс. На другие валюты эти требования не распространяются.

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В ЦБ при этом напомнили, что выдача наличных в долларах, евро, фунтах стерлингов и японских иенах юрлицам-нерезидентам не производится. По другим валютам ограничения также не предусмотрены.

«Банк России вынужден сохранять указанные и другие ограничения по наличной валюте в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», — пояснили в Центробанке.

Как ранее отмечала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, в настоящий момент предложение наличной иностранной валюты в России лимитировано. При этом в ближайшее время ситуация с поступлением новых бумажных дензнаков в страну вряд ли изменится к лучшему, поэтому регулятор вынужден продлить ограничения, заявляла глава Центробанка.

«Есть та наличная валюта, которая уже в обращении. Есть наличная валюта в банках, которая предназначена для того, чтобы люди могли снять наличную валюту (с вкладов. — RT) в рамках разрешённого лимита… Наши банки должны иметь возможность обеспечивать для всех граждан их права на открытые раньше валютные счета», — подчёркивала Набиуллина.

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Напомним, в начале марта 2022 года на фоне масштабных антироссийских санкций Запада Центробанк ввёл временный порядок обращения наличной валюты в стране. В частности, ЦБ установил лимит на снятие долларов и евро со счетов. Сейчас клиенты могут получить валюту с вкладов только эквивалентом не более $10 тыс., а остальные средства — в рублях.

Примечательно, что установленный лимит покрывает 90% всех валютных вкладов. То есть у большинства россиян сегодня есть возможность полностью снять сбережения в валюте с депозитов, однако, по словам Эльвиры Набиуллиной, торопятся это сделать немногие.

Также в марте регулятор временно запретил россиянам покупать иностранные денежные знаки в кассах банков, но уже в апреле это ограничение было отменено, поскольку ситуация в финансовом секторе начала стабилизироваться. Вместе с тем кредитные организации сейчас могут продавать населению только ту валюту, которая поступила к ним в кассы начиная с 9 апреля.

«Ограничения были вынужденной мерой, поскольку на фоне повышенной рыночной волатильности граждане ринулись массово снимать деньги со счетов и скупать иностранную валюту. Чтобы стабилизировать ситуацию на валютном рынке и в финансовой системе, ЦБ пошёл на такой шаг», — объяснил RT финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Изначально предполагалось, что временный порядок обращения наличной валюты продлится до 9 сентября. Хотя сейчас паники на денежном рынке России уже нет, большинство введённых Западом санкций против Москвы по-прежнему сохраняется, поэтому регулятор может вновь продлить ограничения в будущем. Таким предположением с RT поделился член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«ЦБ действует абсолютно правильно в текущей ситуации. За время кризиса у нас не рухнул ни один банк, так что ограничения были абсолютно оправданны. Скорее всего, они будут действовать до тех пор, пока Запад не разморозит наши активы или не снимет запрет на ввоз банкнот. Кроме того, ЦБ может ослабить ограничения в случае снятия санкций с наших ключевых банков», — не исключил Разуваев.

Помимо этого, продление ограничений на снятие наличной валюты может быть связано с восстановлением импорта, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. На сегодняшний день поставки зарубежных товаров в Россию вновь начали расти после резкого обвала весной. В этих условиях власти хотят полностью обеспечить бизнес и различные отрасли валютой для возможности покупать иностранную продукцию, подчеркнул эксперт.