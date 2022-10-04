«Волны рецессий»: чем повышение процентных ставок может грозить экономикам США и Европы

Попытки западных стран обуздать рекордную инфляцию с помощью повышения процентных ставок рискуют вылиться в новую глобальную рецессию. Последствия такого сценария могут оказаться серьёзнее, чем во время кризисов 2008 и 2020 годов, уверены специалисты ООН. Как объясняют эксперты, политика печатания денег во время пандемии коронавируса в развитых государствах спровоцировала волну роста цен. При этом дополнительно ситуацию усугубили нынешние санкции против России в сфере энергетики. Теперь инфляция становится тяжёлым бременем для экономики Запада, однако радикальная борьба с повышением цен может обернуться ещё более масштабными последствиями, считают специалисты.

Повышение процентных ставок для борьбы с инфляцией в развитых странах может привести к череде рецессий. В частности, подобное развитие событий может ждать США, Канаду и большинство государств Европы. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой компании Oxford Economics.

«Ещё несколько месяцев назад мы считали вариант мягкой (экономической. — RT) просадки сложным, но возможным. С тех пор вероятность того, что центральным банкам удастся резко замедлить темпы инфляции, не спровоцировав при этом рецессию… снизилась ещё больше... Будет большой удачей, если волн рецессий в развитых странах удастся избежать», — говорится в исследовании организации.

Аналогичный прогноз сделали и специалисты Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). По словам экспертов, на протяжении последних десяти лет центральные банки развитых стран удерживали процентные ставки «на сверхнизком уровне», но так и не смогли добиться качественного роста своих экономик. Теперь регуляторам приходится поднимать ставки ради сдерживания цен, но это чревато новым мировым кризисом, считают авторы доклада.

«Изменения в монетарной и фискальной политике стран с развитой экономикой могут подтолкнуть мир к глобальной рецессии и длительной стагнации, нанеся более серьёзный ущерб, чем финансовый кризис 2008 года и COVID-19 в 2020 году», — заявили в ЮНКТАД.

Gettyimages.ru

© Artur Widak/NurPhoto

Стремительный разгон инфляции сегодня наблюдается в большинстве развитых экономик. Так, в еврозоне по итогам сентября темпы роста потребительских цен на товары и услуги в годовом выражении достигли 10% — самого высокого уровня за всё время наблюдений. Об этом свидетельствуют материалы Евростата.

Похожая ситуация наблюдается и в США, где ещё в июне годовая инфляция впервые за 40 лет ускорилась до 9,1%. По последним оценкам американского Минтруда, в августе показатель несколько скорректировался — до 8,3%, но оказался выше, чем изначально предполагали специалисты.

«Вообще, нормальным для развитой рыночной экономики считается рост цен до 2% в год. Помимо зоны евро и США, повышенные уровни инфляции сегодня также фиксируются в Великобритании (9,9%) и Канаде (7%). Такая динамика имеет множество причин, но сам процесс начался ещё в 2020 году», — рассказал RT главный аналитик компании «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

По его словам, во время пандемии коронавируса власти многих стран стали активно печатать деньги и накачивать ими собственные экономики для стимулирования роста. Одновременно центробанки снизили свои процентные ставки почти до нуля, что сделало кредиты для бизнеса и граждан более доступными.

Также по теме «Будет очень тяжёлая зима»: как обострение энергокризиса в Европе может повлиять на экономику региона Деловая активность в промышленности и сфере услуг еврозоны упала до минимума с января 2021 года. Нехватка российских энергоносителей...

«Огромное количество денег выплеснулось на рынок, увеличивая спрос на товары и услуги. Выпуск новой продукции не успевал за денежной массой, тем более при ковидных ограничениях на передвижение и разрыве логистических цепочек. Всё это и привело к удорожанию многих товаров», — объяснил Гойхман.

В 2021 году рост цен, в частности в Европе, ускорился на фоне энергетического кризиса. По словам экспертов, в своё время страны ЕС сделали ставку на развитие зелёной энергетики и отказались от инвестиций в угольную и нефтегазовую отрасли. Вместе с тем неблагоприятные погодные факторы привели к острой нехватке энергии в регионе, что обернулось резким удорожанием топлива.

«Запад хотел к 2030 году полостью отказаться от невозобновляемых источников энергии. Впрочем, сейчас становится понятно, что без газа, нефти и ядерной энергии существовать крайне сложно», — отметил в беседе с RT член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

По словам экспертов, ситуация с ценами резко усугубилась в 2022 году — после того как западные страны ввели масштабные санкции против России в энергетической сфере. В частности, США и Европа решили полностью отказаться от закупок нефти и нефтепродуктов у Москвы. Одновременно рестрикции привели к падению поставок российского газа в ЕС.

«Дефицит углеводородов на рынке обострился и резко взвинтил цены на данное сырьё. Например, если ещё в конце 2021 года баррель нефти Brent стоил $75, то в марте 2022-го его цена поднималась почти до $140. Одновременно цена природного газа в Европе поднялась с $700 до $3500 за 1 тыс. куб. м. Это привело к удорожанию практически всех товаров. Хотя сейчас нефть подешевела до $90 за баррель, а газ — до $1700 за 1 тыс. куб. м, инфляционная составляющая во многом сохраняется», — объяснил Марк Гойхман.

Процентная ловушка

В ответ на разгон инфляции монетарные власти развитых стран решили отойти от политики околонулевых ставок и начали резко ужесточать свою денежно-кредитную политику. Так, Европейский центральный банк (ЕЦБ) в 2022 году дважды повысил свою процентную ставку, с 0 до 1,25% годовых — максимального уровня за последние 11 лет.

Тем временем Федеральная резервная система США с начала текущего года уже пять раз повысила ставку — с 0—0,25 до 3—3,25% годовых. В последний раз аналогичный показатель был установлен ещё в 2008 году.

AFP

© Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Традиционно повышение ставок считается одним из главных инструментов в борьбе с инфляцией. Так, в результате ужесточения монетарной политики заёмные деньги становятся дороже для граждан и бизнеса, экономическая активность в стране ослабевает, что оказывает давление на уровень цен.

«В то же время дорогие кредиты уменьшают рентабельность бизнеса и эффективность вложений. Это способствует сокращению производства, которое становится менее выгодным. Кроме того, возникает опасность долгового кризиса, когда многие компании и даже целые страны не смогут расплачиваться по своим обязательствам из-за повышения процентов по ним», — объяснил Марк Гойхман.

Также по теме Цепная реакция: почему отказ Запада от российской нефти может привести к продовольственному кризису в мире По данным Главного таможенного управления КНР, в августе Китай закупил более 8,3 млн т российской нефти почти на $5,5 млрд. По...

Таким образом, по его словам, власти развитых стран сегодня оказываются перед трудным выбором. С одной стороны, высокая стоимость энергии и целого ряда товаров бьёт по населению и бизнесу, но с другой — бескомпромиссная борьба с повышением цен может вылиться в серьёзные кризисные явления.

«При этом стоит отметить, что если бы инфляция на Западе носила исключительно денежный характер, то с помощью повышения ставки можно было бы убрать лишние деньги с рынка и замедлить рост цен. Однако сейчас наблюдается так называемая инфляция издержек, когда удорожание сырья из-за антироссийских санкций по цепочке привело к росту цен на другие ресурсы. С такой инфляцией невозможно бороться повышением ставок», — добавил Гойхман.

Тем не менее монетарные власти западных государств по-прежнему заявляют о готовности и дальше ужесточать денежно-кредитную политику в попытках обуздать инфляцию. По мнению Александра Разуваева, последствия таких действий могут заметнее всего отразиться на странах Европы, где уже наметились признаки банковского кризиса. Возможное банкротство значимых финансовых институтов рискует ударить как по рядовым гражданам, так и по экономике региона в целом, считает специалист.

«Европейские власти во многом плюют на своё население, считая, что люди как-нибудь перетерпят. Для борьбы с ценами Европе сейчас нужно договариваться с Россией о поставках энергосырья, но политики, видимо, продолжат повышать ставку, что будет бить по реальному сектору экономики. Всё это, конечно, может вылиться в значимые социальные волнения и даже поставить под вопрос дальнейшее существование еврозоны», — заключил аналитик.