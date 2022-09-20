Цепная реакция: почему отказ Запада от российской нефти может привести к продовольственному кризису в мире

По данным Главного таможенного управления КНР, в августе Китай закупил более 8,3 млн т российской нефти почти на $5,5 млрд. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года показатель вырос более чем в полтора раза в денежном выражении. Москва продолжает активно переориентировать поставки своего сырья на Восток в условиях ограничительных мер Запада. Ранее США и Евросоюз решили полностью отказаться от импорта нефти из РФ, а сейчас обсуждают возможность установления потолка цен на российские энергоносители. Однако такие планы представляют угрозу для глобальной экономики, считают в Банке международных расчётов. По мнению специалистов, инициатива западных стран рискует не только обернуться резким удорожанием нефтепродуктов, но и привести к продовольственному кризису в мире.

В августе 2022 года Россия продала Китаю более 8,3 млн т сырой нефти на сумму почти $5,5 млрд. По сравнению с аналогичным периодом 2021-го поставки выросли примерно на 28% в количественном выражении и на 55% — в денежном. Такие данные во вторник, 20 сентября, представило Главное таможенное управление КНР.

Как следует из материалов ведомства, азиатская республика начала увеличивать импорт российской нефти ещё в мае. Одной из главных причин такой динамики стало решение западных стран отказаться от сырья из РФ, отмечают эксперты.

«Россия переориентирует экспорт в дружественные страны — в основном в государства Азиатско-Тихоокеанского региона. Помимо Китая, покупки российской нефти резко нарастила Индия. Москва при этом предоставляет скидки на своё сырьё, что делает такие покупки экономически более привлекательными», — рассказал RT портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

Похожую точку зрения выразила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Более того, по её мнению, в ближайшие годы поставки нефти из России в страны АТР будут только увеличиваться.

«По оценкам Международного энергетического агентства, к 2030 году четверть мирового спроса на нефть будут обеспечивать две страны — Китай и Индия. При этом только на КНР придётся около 18—19% глобального потребления нефти. Так что китайский рынок для России ещё и очень перспективный», — пояснила собеседница RT.

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Напомним, ещё в начале марта США ввели полный запрет на импорт российских энергоресурсов. Позже отказаться от закупок нефти у Москвы решили и страны Евросоюза, но эмбарго должно полноценно заработать только в начале декабря и будет распространяться лишь на морские поставки, а не на трубопроводные.

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По данным Банка международных расчётов (БМР), к середине 2022 года экспорт российской нефти в США упал почти до нуля, а поставки в ЕС сократились на 29%. В то же время увеличивать закупки сырья у РФ начали не только государства Азии, но и страны Африки, а также Латинской Америки. В результате объём нефтедобычи в России полностью восстановился после резкой просадки весной, а уже к концу 2022 года показатель может превысить значения 2021-го, не исключают аналитики БМР.

На этом фоне США вместе с другими государствами «Большой семёрки» стали активно продвигать идею введения потолка цен на российскую нефть. В рамках обсуждаемого плана предлагается запретить страхование и финансирование судов, которые перевозят сырьё из РФ по стоимости выше определённого лимита. Таким образом в G7 хотят снизить доходы России от продажи энергоносителей и призывают другие страны присоединиться к данной инициативе.

Впрочем, подобные попытки вмешательства в рыночные механизмы не имеют никаких перспектив, считает российский президент Владимир Путин. Как ранее отмечал глава государства, Москва не собирается торговать по навязанным ей правилам и продавать сырьё себе в убыток.

«Абсолютно тупое решение. Если кто-то попытается его реализовать, ни к чему хорошему для тех, кто принимает это решение, оно не приведёт... Не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам, в данном случае экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут — ничего не будем поставлять... Те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются», — заявил Путин на Восточном экономическом форуме.

РИА Новости

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Как отметили в своём исследовании специалисты Банка международных расчётов, Россия, наряду с Саудовской Аравией и США, входит в число крупнейших игроков на нефтяном рынке. Сейчас на долю РФ приходится около 14% глобальной добычи и 10% мирового экспорта нефти, а также порядка 15% всех поставок дизельного топлива и мазута.

Между тем свободных мощностей для замены российских энергоносителей сегодня в мире нет, поэтому отказ от нефтепродуктов из РФ рискует обернуться резким повышением цен на углеводороды в мире. Это, в свою очередь, «станет серьёзным шоком для глобальной экономики», предупреждают специалисты БМР.

На зерновой тяге

По словам Натальи Мильчаковой, сегодня ряд государств Европейского союза полностью зависят от импорта нефти из РФ. Более того, многие нефтеперерабатывающие заводы в ЕС ориентированы исключительно на переработку российского сырья с высоким содержанием серы. Такая ситуация серьёзно затрудняет поиск альтернатив в случае прекращения поставок Москвой.

На этот же факт указал главный аналитик компании «ТелеТрейд» Марк Гойхман. Как отметил специалист, наладить транспортировку нефти в Европу из других источников в короткие сроки не представляется возможным, а любые попытки использовать иные популярные виды энергии в качестве замены также будут обречены на провал.

«Возможности добычи и экспорта нефти, например, в США, Канаде и странах ОПЕК+ ограничены технологическими, экономическими, природными и даже политическими причинами. Между тем альтернативные источники энергии, включая газ и ВИЭ, недостаточны для замещения нефтепродуктов в полной мере в количественном и технологическом отношении», — пояснил эксперт.

По мнению специалистов БМР, в этих условиях вместо российских нефтепродуктов странам ЕС придётся активнее переходить на такие виды топлива, как этанол и биодизель, в производстве которых используются кукуруза и семена масличных культур. Впрочем, такая стратегия может поставить под удар весь мировой продовольственный рынок, уверены аналитики организации.

«Ограничительные меры в отношении экспорта (нефти из России. — RT) могут привести к существенному и устойчивому росту цен на нефтепродукты. Удорожание нефти можно частично сдержать за счёт увеличения использования биотоплива, но это, в свою очередь, может привести к росту цен на основные сельскохозяйственные культуры, которые являются сырьём для биотоплива», — предположили авторы исследования.

По словам Марка Гойхмана, опасность глобального продовольственного кризиса была реальной ещё несколько месяцев назад, но сейчас начала постепенно снижаться. Как пояснил аналитик, на сегодняшний день удалось наладить поставки российского и украинского зерна из южных портов, засуха в ряде регионов мира отступила, а на рынке появляется новый урожай сельхозкультур.

Вместе с тем попытки Запада отказаться от российской нефти могут вновь поставить под угрозу продовольственную безопасность, уверены специалисты БМР. В этом случае в первую очередь могут пострадать беднейшие страны, считает Наталья Мильчакова.

«Речь идёт о тех государствах, в которых проблема недоедания и даже голода существовала и без продовольственного кризиса. Прежде всего это страны Африки, такие как Гамбия, Эритрея, Мали, Чад, Мозамбик, Эфиопия, Сьерра-Леоне, Бурунди, Центрально-Африканская Республика, Буркина-Фасо, а также некоторые страны Азии и АТР, например Афганистан и Камбоджа. Россию, конечно, продовольственный кризис никак не затронет. Напротив, у неё будет возможность оказать помощь беднейшим странам», — заключила Мильчакова.