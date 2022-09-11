«Акт отчаяния»: как страны Запада пытаются установить ограничения на покупку российской нефти

Минфин США пригрозил санкциями компаниям, которые будут закупать российскую нефть по цене выше установленного Вашингтоном и его партнёрами лимита. США вместе с союзниками хотят ввести ограничение стоимости российского энергоресурса с целью сократить доходы РФ. Кроме того, Госдеп США пригрозил россиянам, поддерживающим «линию Кремля» по Украине, что они «с большей вероятностью столкнутся с некоторыми последствиями» за поддержку своего правительства. Как отмечают эксперты, Запад пытается придумать новые способы санкционного давления на Россию, но инструментов для этого у него практически не осталось.

В Минфине США пригрозили санкциями компаниям, которые будут закупать российскую нефть по цене выше установленного Вашингтоном и его партнёрами лимита. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте американского ведомства.

«Лица, приобретающие значительные объёмы нефти по цене, превышающей (установленный. — RT) порог и использующие услуги поставщиков, заведомо подпадающих под действие политики в отношении морских услуг, или лица, предоставляющие заведомо ложную информацию, документы или сертификаты такому поставщику, могут таким образом нарушать положения политики в отношении морских услуг и могут стать объектом санкционных ограничений», — предупредили в Минфине.

При этом, как пояснил первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо, речь идёт о рестрикциях, которые предполагает внутреннее законодательство государств, решивших ввести лимит на стоимость российской нефти.

«Те, кто обходит ценовое ограничение, используя поддельные документы или иным способом скрывая истинное происхождение или стоимость нефти, столкнутся с последствиями, предусмотренными внутренним законодательством стран, использующих ценовой потолок», — приводит его слова пресс-служба Минфина США.

Вместе с тем в документе американского финансового ведомства подчёркивается, что Запад планирует ввести ограничение предельной стоимости российской нефти уже с декабря 2022 года.

«Как член коалиции государств, включающей в том числе страны G7 и ЕС, Соединённые Штаты внедрят политику в отношении широкого спектра услуг, связанных с морской транспортировкой («политика в отношении морских услуг») сырой нефти и нефтепродуктов, имеющих российское происхождение («российская нефть, перевозимая по морю»). Этот запрет вступит в силу 5 декабря 2022 года применительно к перевозке по морю сырой нефти, и 5 февраля 2023 года — нефтепродуктов», — сообщили в американском Минфине.

В ведомстве уточнили, что рестрикции в отношении услуг на перевозку нефти предполагают запрет на страхование и финансирование судов, занимающихся перевозкой сырья.

При этом, как пояснил Адевале Адейемо, в Вашингтоне осознают, что Москва может воспользоваться подобными услугами компаний, размещённых за пределами государств «Большой семёрки» (G7) и других союзников Вашингтона.

«Мы отлично понимаем, что Россия может найти поставщиков вне стран G7 и других членов нашей коалиции для оказания морских услуг, заблокированных запретом ЕС», — отметил Адейемо.

Однако, по его словам, поставщики морских услуг, которые требуются для перевозки нефти, в значительной степени сосредоточены именно в странах ЕС и G7. Первый замминистра финансов США заявил о том, в этих государствах находятся 90% страховых компаний, а также большая часть фирм, которые предоставляют финансовые и платёжные услуги для торговли топливом.

Минфин США

AP

© Patrick Semansky, File

Кроме того, по мнению представителя Минфина США, «создание инфраструктуры за пределами коалиции обойдётся России дороже», что будет только на руку Вашингтону, поскольку, по словам чиновника, деньги от продажи нефти РФ использует для ведения специальной военной операции на Украине.

«Диктат и произвол»

В свою очередь, Госдеп США обратился к россиянам, которые поддерживают позицию российских властей относительно СВО.

«Я продолжаю повторять, что «завтра» россиянам будет только хуже. Те, кто предпочёл поддержать линию Кремля, со всё большей вероятностью пострадают от тех или иных последствий. Конкретных деталей касательно того, как и когда мы примем меры, пока нет, но... мы продолжим работать над санкциями», — заявил глава Управления по вопросам координации санкций Госдепартамента США Джим О'Брайен.

Ранее, 7 сентября, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что Запад в попытке сохранить выгодный только ему миропорядок намерен заставить всех остальных жить по пресловутым придуманным им «правилам».

«При этом нежелание других стран подчиняться такому диктату и произволу вынуждает западные элиты, попросту говоря, срываться, принимать близорукие, авантюрные решения — и с точки зрения мировой безопасности, политики, и с точки зрения экономики. Все эти решения идут вразрез с интересами стран и народов — кстати говоря, в том числе граждан самих западных государств», — отметил российский лидер.

Однако Россия никому не позволит навязывать себе какие-то правила, в том числе в сфере энергетики, подчеркнул президент РФ.

«Руки у них коротки, — сказал Путин. — Мы ничего не должны делать того, что противоречит нашим интересам».

По словам российского лидера, в случае введения лимита цен на российские энергоносители Москва попросту откажется от их поставок, поскольку это противоречило бы экономическим интересам России.

Президент России Владимир Путин

РИА Новости

© Гавриил Григоров

«Нет никаких механизмов»

Как отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, Запад пытается придумывать новые способы санкционного давления на Россию. Однако последние такие попытки, касающиеся потолка цен на российскую нефть и рестрикций против россиян, поддерживающих действия РФ на Украине, «по сути являются свидетельством акта отчаяния».

«Это говорит о том, что западные санкции не работают так, как этого хотел бы Вашингтон и его союзники. У Запада нет никаких реальных механизмов давления на Россию. РФ продолжает развивать свою экономику, в том числе получать больше выручки от поставок нефти», — сказал эксперт в беседе с RT.

Напомним, как заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время VI Московского финансового форума, попытка Запада ограничить экспорт российских энергоносителей привела к росту нефтегазовых доходов российского бюджета почти на 50%.

При этом планы Вашингтона ввести санкции против всех россиян, поддерживающих руководство РФ по украинскому вопросу, Шаповалов назвал абсурдными.

«США придётся применять рестрикции против большей части населения России. Это не просто произвол, но и очередное доказательство того, что для Вашингтона интересы и права граждан другой страны просто не существуют», — подчеркнул аналитик.

Что же касается лимита цен на российскую нефть, который планируют ввести США и его союзники с 5 декабря, по словам Шаповалова, это ограничение не имеет ничего общего с принципами свободы рынка, «которые исповедуют сами западные страны». При этом эксперт напомнил, что эту идею Вашингтона проигнорировали не только Индия и Китай — основные партнёры России в области энергетики, — но и большинство других стран мира.

«Кроме того, значительная часть западных компаний, скорее всего, будет пытаться обходить ограничения, несмотря на предусмотренные санкционные меры», — считает эксперт.

В свою очередь, заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов полагает, что введя лимит цен на российскую нефть, Запад добьётся в первую очередь того, что европейские и американские страховые компании и фирмы, предлагающие другие услуги, связанные с перевозкой нефти, просто потеряют прибыльный рынок сбыта.

«Кроме того, Запад сам подталкивает РФ, одного из крупнейших экспортёров нефти, к отказу от пользования услугами западных фирм и переходу к взаимодействию с компаниями, например, в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — добавил аналитик в комментарии RT.

Мало того, Россия может поддержать отечественный рынок страховых и других услуг, необходимых для перевозки нефти, считает Фролов.

«При достаточных вложениях эта отрасль будет перспективна на десятилетия вперёд с гарантированным сбытом: российские нефтяные компании будут автоматически размещать заказ страховым фирмам тут же, в РФ. Такая инфраструктура достаточно оперативно отобьёт любые инвестированные в неё средства», — считает аналитик.

Схожей позиции придерживается и эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Ограничительные меры Запада будут способствовать тому, что его доминирование в сфере перевозок нефти и страховок со временем «просто улетучится», поделился своим мнением в комментарии RT эксперт.

Танкер с российской нефтью

РИА Новости

© Виталий Тимкив

«Другие страны будут создавать свои собственные страховые компании. Это может происходить не только в Азии, но и на Ближнем Востоке. В Китае или в Индии могут быть созданы фирмы, специализирующиеся на перевозке российской нефти. Таким образом, рынок данных услуг переориентируется, и терпеть убытки от этого будут в первую очередь западные компании, которые потеряют крупнейшего заказчика из России», — заключил аналитик.