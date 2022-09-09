«Сами выбрали путь высоких цен»: как европейские страны пытаются преодолеть энергокризис

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс пообещала решить проблемы Соединённого королевства в сфере энергетики. В частности, она анонсировала планы по увеличению добычи углеводородов в Северном море. Также, как заявила Трасс, она будет добиваться отмены моратория на применение метода гидроразрыва пласта, который признан неэкологичным. Тем временем континентальная Европа принимает жёсткие меры по экономии энергии и ищет новых поставщиков энергоносителей. Однако, по мнению экспертов, любые схемы решения проблемы газового дефицита обойдутся европейцам дороже, чем прямые поставки из РФ.

Великобритания активизирует добычу энергоресурсов в акватории Северного моря. Об этом заявила премьер-министр Соединённого королевства Лиз Трасс, выступая перед парламентом.

В частности, власти страны собираются выдать более 100 новых лицензий на добычу нефти и газа в этом регионе, а также отменить мораторий на применение метода гидравлического разрыва пласта (ГРП, фрекинг), который ранее в Лондоне признавали неэкологичным.

«Крайне важно, чтобы мы предприняли шаги для увеличения предложения энергии внутри страны. Мы отменим мораторий на разработку наших огромных запасов сланца, что позволит поставлять газ уже через полгода, если это будет поддерживаться на местном уровне», — сказала Трасс.

Наряду с этим она объявила о заморозке цен на энергоснабжение домохозяйств Великобритании. Годовая стоимость энергии не должна превышать £2,5 тыс. Такая планка будет действовать в ближайшие два года. Как полагает Трасс, эта мера позволит британским семьям сэкономить как минимум £1 тыс. в год.

В конце августа британский энергорегулятор Ofgem сообщил о повышении годового ценового порога на энергоснабжение для домохозяйств до £3549 — такая цена будет достигнута в октябре.

В свою очередь неправительственные аналитики Соединённого королевства прогнозируют, что стоимость газа и электричества для британцев может вырасти ещё почти в два раза. Так, по данным консалтинговой компании Cornwall Insight, средние счета для британских домохозяйств в январе составят £5386, а в апреле — £6616.

Вину за энергокризис Лондон, как, впрочем, и другие западные страны, возлагает на Россию. С точки зрения нового британского премьера, Москва использует поставки газа в Европу «в качестве оружия», что и привело к росту мировых цен на энергоносители.

«Предпримем решительные действия»

Перед выступлением в парламенте Лиз Трасс объявила о планах кардинально изменить положение дел в энергетической отрасли страны и смягчить последствия кризиса, который уже привёл к четырёхкратному удорожанию газа.

«Мы немедленно примем меры, чтобы помочь людям и предприятиям с оплатой счетов, но также предпримем решительные действия для устранения первопричины этих проблем, чтобы не оказаться в таком положении снова. Мы изложим наши планы о том, как выполнить это обещание и создать процветающую Великобританию для всех», — сказала Трасс.

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Между тем способы решения проблемы дефицита газа, анонсированные британским премьером, могут привести к разнообразным нежелательным последствиям. По информации Bloomberg, категорически против использования метода фрекинга выступают как экологи, так и значительная часть граждан Соединённого королевства.

Агентство приводит слова активистки британского подразделения Greenpeace по нефтегазовой проблематике Джорджии Уитакер, которая заявила, что технология ГРП не способна решить проблему дефицита энергии и лишь ухудшит экологию.

Напомним, что гидроразрыв пласта предполагает создание высокопроводимой трещины под действием находящейся под давлением рабочей жидкости. ГРП применяется как на морских участках, так и на суше.

Фрекинг позволяет интенсифицировать работу нефтяных и газовых скважин. В то же время гидроразрыв считается опасной с экологической точки зрения технологией из-за содержания химикатов в рабочей жидкости.

Если гидроразрыв происходит при добыче газа на земле, то велика вероятность заражения грунтовых вод. В настоящее время эта технология широко применяется в США, нанося весьма ощутимый ущерб окружающей среде, констатируют эксперты.

Британская платформа в Северном море

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© Ian Forsyth

Директор энергетического института Даремского университета Джон Глуяс предположил в комментарии Bloomberg, что фрекинг на сухопутных месторождениях Великобритании не получит масштабного распространения из-за непрочного глиняного грунта. При этом аналитик поддержал план Трасс по увеличению добычи энергоресурсов в Северном море.

При этом собеседники Bloomberg не исключают, что применение ГРП вызовет возмущение местных жителей. Агентство приводит данные прошлогоднего правительственного соцопроса, согласно которому только 17% населения не возражает против фрекинга.

В беседе с RT директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин предположил, что Великобританию в скором времени может захлестнуть волна антиправительственных выступлений с участием экологов и граждан, которые недовольны негативными последствиями разразившегося энергетического кризиса.

При этом Вячеслав Кулагин сомневается в том, что Великобритания сможет в короткие сроки решить проблему газового дефицита за счёт эксплуатации ископаемых Северного моря. По его оценке, для разведки и налаживания добычи энергоресурсов в Северном море Лондону потребуется как минимум несколько лет.

Кроме того, Великобритании придётся делить не самые богатые запасы углеводородов (10—20 млрд баррелей) Северного моря с ФРГ и Нидерландами, которые тоже намереваются увеличить там добычу, добавил эксперт.

«Лондон пожинает плоды своей ошибочной энергетической политики и отказа от закупок энергоносителей у РФ. Сейчас Великобритании придётся работать в Северном море на во многом исчерпанной базе. В будущем она сможет выйти на самообеспечение газом, но это длительный процесс, который потребует больших инвестиций», — пояснил Кулагин.

«Поставить Европу на колени»

Тяжёлая ситуация с обеспечением газа сложилась и в континентальной Европе, которая также страдает от стремительного роста цен на углеводороды и вынуждена идти на жёсткие меры по экономии энергии.

Вместе с тем западные страны продолжают придерживаться курса на снижение импорта российских энергоресурсов и одновременно стараются не ослаблять санкционное и экономическое давление на РФ.

Месторождение природного газа в Нижней Саксонии

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© Sina Schuldt

Сегодня на повестке дня находится восьмой пакет ограничительных мер Евросоюза, в также вопрос введения странами G7 ценового потолка на покупку российских углеводородов.

Однако в Евросоюзе всё чаще звучат скептические выводы и тревожные прогнозы из-за результатов радикальной антироссийской политики.

Так, 8 сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что курс Евросоюза на ослабление Москвы провалился. По его словам, высокая инфляция и дефицит энергии, к которым привели рестрикции против РФ, в итоге «могут поставить Европу на колени».

«В настоящее время против России действует 11 тыс. санкций, но война продолжается, и попытки ослабить русских не увенчались успехом», — цитирует Орбана агентство ТАСС.

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О глубоком кризисе, в котором оказался Евросоюз, в конце августа заявил министр юстиции Чехии Павел Блажек. По его мнению, высокие цены на энергоносители могут поставить под угрозу стабильность политической системы как Чехии, так и всего ЕС.

7 сентября американское издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника в ЕС сообщило, что Брюсселю стало сложнее находить такие меры, которые навредят России больше, чем Европе.

В настоящее время для покрытия дефицита европейские страны пытаются найти новых экспортёров энергоресурсов. Европейцы возлагают надежды на поставки из США, Норвегии, Катара, Азербайджана, Алжира и Катара.

Кроме того, по данным Financial Times, Европа начала покупки сжиженного природного газа (СПГ) у Китая. Как отметили опрошенные RT эксперты, с большой вероятностью Пекин поставляет в ЕС топливо, которое в том числе было импортировано ранее из России.

Объект газопровода «Северный поток-1»

РИА Новости

© Дмитрий Лельчук

«Европа в спешке ищет новых поставщиков, но альтернативные схемы, исключающие прямые поставки из России, обходятся очень дорого. Ситуацию могли бы сгладить поставки из Ирана, но зелёный свет здесь не дают США, которые нацелены на сохранение жёсткого санкционного давления на Тегеран», — говорит Вячеслав Кулагин.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов также констатировал, что энергокризис в Европе во многом стал следствием отказа от заключения долгосрочных контрактов с РФ и резкой антироссийской направленности политики на украинском направлении.

«В сущности, европейские страны сами выбрали путь высоких цен. Сложно сказать, какого ещё результата ожидали в Великобритании и в ЕС после отказа от нормального диалога с РФ и введения немыслимого количества антироссийских санкций, которые бьют по их же собственной экономике», — резюмировал Фролов.