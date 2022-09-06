«Необдуманная политика»: в МИД РФ предупредили о рисках для Великобритании в случае изъятия российских активов

В МИД России предупредили, что реализация поддержанной британским руководством идеи об изъятии замороженных российских активов будет грозить Лондону исходом иностранных инвесторов, а также внутриполитической нестабильностью в Соединённом Королевстве. Такую точку зрения высказал директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев. Ранее поддержку этой инициативе высказывала Лиз Трасс, которая 5 сентября стала премьер-министром Великобритании. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что прошлые заявления Трасс не дают повода полагать, что отношения Москвы и Лондона способны улучшиться после назначения нового британского премьера.

В МИД России заявили, что реализация получившей поддержку в Лондоне идеи об изъятии замороженных российских активов способна привести к нестабильности в Соединённом Королевстве. Такую точку зрения высказал директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев, отвечая на вопрос о поддержке мер в отношении российских активов новым британским премьером Лиз Трасс.

Напомним, что в июле Трасс, будучи главой британского МИД, заявила о необходимости разработки правовых инструментов для конфискации замороженных российских активов с целью последующего использования в «реконструкции» Украины. Как подчеркнула Трасс, соответствующую работу ведут МИД Великобритании, МВД и Минфин.

В российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на отсутствие правовых основ для подобного шага, а также на возможные последствия таких действий для статуса Великобритании как международного финансового центра.

«Очевидно, что любые политически мотивированные изъятия активов почти неминуемо вызовут бегство иностранных инвесторов из британской юрисдикции: если там обворовывают одних, то где гарантии, что так не поступят с другими?» — сказал Беляев в интервью РИА Новости.

Подобный подход дипломат назвал «необдуманной политикой», которая может в конечном счёте обернуться для её инициаторов «социальным взрывом, массовыми протестами и внутриполитической нестабильностью в самой Британии».

Беляев также отметил, что на фоне назначения Трасс премьер-министром и накопившихся в Великобритании проблем может произойти новый всплеск русофобии.

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«Мы, безусловно, не можем исключить того, что ответом нового руководства Великобритании на масштабный экономический кризис внутри страны станет дальнейшее повышение градуса антироссийской истерии в кругах британских элит», — отметил дипломат.

По его словам, в случае подобного развития событий под ударом может оказаться и работа российской дипмиссии в Великобритании, а также дипломатическое присутствие Лондона в Москве. Беляев выразил надежду, что осознание возможных последствий вынудит «горячие головы» в Великобритании «прислушаться к голосу разума».

Отметим, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 сентября заявил, что прежние высказывания Трасс не дают оснований полагать, что отношения Москвы и Лондона улучшатся после смены британского премьер-министра.

«Если судить по заявлениям госпожи Трасс о нашей стране, которые она делала в бытность министром иностранных дел и кандидатом на этот пост, то можно с большой долей уверенности предположить, что каких-либо изменений в лучшую сторону ждать не приходится», — цитирует Пескова РИА Новости.

«Воровство чужих активов до добра не доводило»

Ранее в России выразили однозначную оценку ситуации с заморозкой активов. Как заявил Владимир Путин в мае в ходе пленарной сессии I Евразийского экономического форума, заморозка российских активов некоторыми странами Запада приведёт к негативным последствиям для них самих.

«Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом. Пренебрежение интересами других стран в области политики, безопасности, как сейчас выяснилось, ведёт к хаосу, к экономическим потрясениям, и это сказывается в мире глобально», — пояснил Путин.

Глава государства заявил об уверенности представителей Запада в том, что из мировой экономики, политики, культуры и спорта «можно вычеркнуть любого неугодного, кто имеет свою точку зрения и готов её защищать».

«Ничего подобного на самом деле не происходит, и добиться этого, как я уже сказал, невозможно», — констатировал российский лидер.