МИД: возможная конфискация Британией активов России чревата нестабильностью в Лондоне

Реализация идеи избранной премьер-министром Великобритании Лиз Трасс об изъятии замороженных российских активов может привести к нестабильности в самом королевстве. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

«Следует учитывать как отсутствие правовых основ для подобного шага, что, к слову, уже признали британские юристы, так и губительные последствия таких действий для реноме и статуса Великобритании как международного финансового центра», — заявил Беляев.

Он подчеркнул, что любые политически мотивированные изъятия активов «почти неминуемо» вызовут бегство иностранных инвесторов из юрисдикции Британии.

«Столь необдуманная политика может в конечном счёте обернуться для её инициаторов социальным взрывом, массовыми протестами и внутриполитической нестабильностью в самой Британии», — заключил он.

Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании, она обошла по голосам своего оппонента, бывшего министра финансов страны Риши Сунака.

До этого Трасс выступила за конфискацию замороженных западными странами российских активов и передачу их в пользу Украины.

Для реализации решения о конфискации, по мнению британского министра, потребуется принять новый закон или внести поправки в уже имеющиеся положения законодательства.

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис при этом напомнил, что конфискация российских активов в пользу Украины создаст опасный прецедент.