Посол: возможная конфискация Британией российских активов подорвёт доверие к Лондону

Возможная конфискация Великобританией российских активов подорвёт доверие к Лондону как к финансовой столице, заявил посол России Андрей Келин в эфире «Россия 24».

«Лондон является финансовой столицей, здесь очень много чего происходит в плане денежных операций, обменов, в том числе и отмывания разными странами денег. И вот если такое произойдёт, то это, конечно, сильно подорвёт авторитет Лондона как финансовой столицы», — сказал он, слова дипломата приводит ТАСС.

Глава МИД Соединённого Королевства Лиз Трасс выступила за конфискацию замороженных западными странами российских активов и передачу их в пользу Украины.

Для реализации решения о конфискации, по мнению британского министра, потребуется принять новый закон или внести поправки в уже имеющиеся положения законодательства.

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис при этом напомнил, что конфискация российских активов в пользу Украины создаст опасный прецедент.