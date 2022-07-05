Посол: возможная конфискация Британией российских активов подорвёт доверие к Лондону

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Возможная конфискация Великобританией российских активов подорвёт доверие к Лондону как к финансовой столице, заявил посол России Андрей Келин в эфире «Россия 24».
Посол: возможная конфискация Британией российских активов подорвёт доверие к Лондону
  • РИА Новости

«Лондон является финансовой столицей, здесь очень много чего происходит в плане денежных операций, обменов, в том числе и отмывания разными странами денег. И вот если такое произойдёт, то это, конечно, сильно подорвёт авторитет Лондона как финансовой столицы», — сказал он, слова дипломата приводит ТАСС.

Глава МИД Соединённого Королевства Лиз Трасс выступила за конфискацию замороженных западными странами российских активов и передачу их в пользу Украины.

Для реализации решения о конфискации, по мнению британского министра, потребуется принять новый закон или внести поправки в уже имеющиеся положения законодательства.

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис при этом напомнил, что конфискация российских активов в пользу Украины создаст опасный прецедент.

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