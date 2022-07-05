Президент Швейцарии напомнил, что конфискация российских активов создаст опасный прецедент

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис во время международной конференции в Лугано напомнил, что конфискация российских активов в пользу Украины создаст опасный прецедент.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы можем принять решение, которое идеально подходит для ситуации с Украиной, но мы создаём возможность принять то же самое решение во многих других случаях и, следовательно, вы даёте гораздо больше власти правительствам, чем гражданам», — сказал Кассис.

Право собственности является фундаментальным правом человека, подчеркнул он и добавил, что государства должны защищать граждан «от силовых методов».

Кроме того, для конфискации активов нужна соответствующая правовая база, которой нет в большинстве европейских стран, добавил политик.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что план восстановления Украины оценивается на данный момент в $750 млрд.

Глава МИД Соединённого Королевства Лиз Трасс выступила за конфискацию замороженных западными странами российских активов и передачу их в пользу Украины.

Для реализации решения о конфискации, по мнению британского министра, потребуется принять новый закон или внести поправки в уже имеющиеся положения законодательства.