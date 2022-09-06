Багаж проблем: чего ждать от Лиз Трасс на посту премьер-министра Великобритании

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс избрана новым премьером страны, получив 57,4% голосов на выборах главы правящей Консервативной партии. Эксперты отмечают, что перед политиком стоит непростая задача по выводу страны из кризиса и соблюдению её интересов на внешнеполитической арене. При этом рядовые британцы скептически оценивают возможности политика. Согласно опросу YouGov, 50% респондентов разочарованы, что к власти пришла именно Трасс.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс одержала победу в борьбе за кресло премьер-министра страны. За её кандидатуру проголосовали 57,4% рядовых членов Консервативной партии (более 81,3 тыс. человек). Как отмечают британские СМИ, это самый низкий показатель для победителя выборов за последние годы. Её соперник в споре за место лидера правящей партии, бывший министр финансов Риши Сунак набрал 42,6% голоса (60,4 тыс. человек).

В должность Лиз Трасс вступит 6 сентября после аудиенции у королевы Елизаветы II. Она станет третьей женщиной премьер-министром в истории Соединённого Королевства после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй.

В своей победной речи на церемонии она пообещала заняться решением энергетического кризиса в стране и подтвердила намерение снизить налоги.

«Я представлю амбициозный план для сокращения налогов и стимулирования роста нашей экономики. Я выполню обещания, касающиеся энергетического кризиса, возьмусь за проблемы людей со счетами за энергию, а также за наши долгосрочные проблемы с поставками энергоносителей», — заявила она.

Политик также поблагодарила своего предшественника Бориса Джонсона за поддержку, назвав его своим другом и перечислив его «заслуги».

«Борис, ты добился осуществления брексита. Ты сокрушил Джереми Корбина. Ты ввёл в оборот вакцину (от COVID-19. — RT) и дал отпор Владимиру Путину», — сказала Трасс.

При этом, как отмечает газета The Independent, её благодарственная реплика была встречена неловким молчанием зала после слов Трасс о том, что Джонсоном «восхищаются от Киева до Карлайла» (город на северо-западе Англии).

AP

Джонсон уже поздравил свою коллегу в Twitter, назвав её победу «решительной».

«Знаю, у неё есть план по решению кризиса, связанного со стоимостью жизни, объединению нашей партии и продолжению работы по сплочению нашей страны и «выравниванию» (показателей экономического развития регионов страны. — RT)», — написал он.

Поздравила Трасс с получением премьерского кресла и первый министр Шотландии Никола Стерджен. Она подчеркнула, что, несмотря на различия в политических взглядах, «будет стремиться построить с ней такие же хорошие рабочие отношения, как и с тремя предыдущими премьер-министрами». При этом ранее политик заявила, что Трасс в должности премьер-министра может стать катастрофой для страны.

Настроения в стране

Примечательно, что приход к власти действующей главы МИД не вызвал воодушевления у половины населения Соединённого Королевства, о чём свидетельствуют данные исследовательской компании YouGov. Согласно опросу, 50% британцев заявили, что разочарованы тем, что Лиз Трасс станет следующим премьером, положительно этот факт восприняли только 22% респондентов, 28% воздержались от ответа.

Низкий энтузиазм жителей Соединённого Королевства аналитики YouGov связывают с отсутствием у британцев уверенности в том, что правительство Трасс будет проводить нужную политику и бороться с ростом стоимости жизни. Так, две трети опрошенных (67%) заявили, что у них нет особого доверия к политику и его будущему кабинету. Уверенность в способности администрации Трасс решить накопившиеся проблемы выразили 19%, и только 2% респондентов сказали, что испытывают «большое доверие» к будущему правительству.

Помимо этого 40% британцев уверены, что политический курс Трасс будет примерно таким же, как у её предшественника, 27% полагают, что она будет ещё хуже Бориса Джонсона, и только 14% считают, что она будет лучшим руководителем, чем он.

Более ранний опрос от YouGov, опубликованный 1 сентября, продемонстрировал, что большинство британцев считают Лиз Трасс оторванной от обычных людей (65% против 12% респондентов, придерживающихся обратной позиции), вызывающей неприязнь (50% против 18%), некомпетентной (45% против 21%), слабой (41% против 23%) и неискренней (40% против 19%).

По-своему поприветствовали избрание Трасс на пост премьера пользователи соцсетей. Сразу после объявления результатов интернет заполонили мемы, в которых Трасс представляется худшим политиком на этом посту.

Оговорки по Трасс

Эксперты отмечают, что перед новым премьер-министром стоит крайне непростая задача по выводу страны из кризиса, который усугубился в том числе из-за непродуманной внешней политики кабинета Бориса Джонсона.

«Трасс никогда не была специалистом по социально-экономическим и внутриполитическим проблемам. Она формировалась как партийный функционер, специализирующийся на вопросах дипломатии, если это слово вообще применимо по отношению к данной фигуре. И надо сказать, что положение её с момента вступления в должность, конечно же, будет очень шатким, особенно учитывая её любовь к громким заявлениям», — сказал в беседе с RT кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Так, на посту главы МИД Лиз Трасс отметилась рядом сомнительных высказываний. В частности, 21 января 2022 года, выступая в аналитическом центре Lowy Institute в Сиднее, она назвала Украину «гордой страной с долгой историей», которая уже сталкивалась «с силами захватчиков — от монголов до татар».

В начале февраля политик заявила, что Великобритания предоставляет поддержку «балтийским союзникам через Чёрное море», а позднее в том же месяце на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями.

Высказывания британского министра не оставила без внимания официальный представитель МИД Мария Захарова, прокомментировав слова Трасс о балтийских союзниках.

«Вопрос всё рельефнее проступает на песке Балтийского Причерноморья: где училась миссис Трасс, и как она занимала несколько министерских постов с таким вот хайли лайкли образованием? Если кого-то от чего-то и надо спасать, то мир от глупости и необразованности англосаксонских политиков. С географией главе Форин-офис надо что-то делать», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Помимо этого Трасс в ходе одного из выступлений в августе оговорилась, сказав, что будет «бороться за Владимира Путина», но затем исправилась. Позднее она с лёгкостью заявила, что будет готова при необходимости применить ядерное оружие, за что была раскритикована согражданами.

Вид Лондона

РИА Новости

Украинская повестка

По мнению аналитиков, новоизбранный премьер ввиду малой компетентности во внутренних вопросах Великобритании, предпочтёт подобно Борису Джонсону сосредоточиться на внешней политике, в частности продолжит активный проукраинский курс. Тем более, что всё это время она активно выступала на стороне Киева, лоббируя антироссийские санкции, финансовую и оружейную помощь Украине.

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В середине июля Трасс опубликовала в Twitter предвыборный ролик, в котором пообещала на посту премьер-министра направить все свои усилия «на поражение Путина на Украине». Позднее во время дебатов на телеканале ITV политик заявила, что готова встретиться с российским лидером на саммите G20 в Индонезии и вызвать его на разговор.

В своей колонке для The Telegraph 28 июля Трасс заявила, что президент Владимир Зеленский станет первым, кому она позвонит в должности премьера. Она также подчеркнула, что намерена и дальше оказывать военную помощь Украине, напомнив, что Киеву уже поставлено оружия на £2,3 млрд.

При этом за несколько дней до публикации этой колонки она в ходе теледебатов заявила, что «не готова к тому, чтобы Соединённое Королевство оказалось напрямую вовлечено в конфликт». С её точки зрения, Британия и так сделала всё, что было в её силах, «возглавив свободный мир в ответ на российско-украинскую ситуацию».

В российском МИД уже заявили, что не ждут от Великобритании изменения курса в отношениях с Москвой с приходом к власти Трасс.

«Не усматриваем предпосылок для позитивных перемен в двусторонних отношениях в связи с фигурой нового премьер-министра Великобритании. Иллюзий на этот счёт у нас нет», — заявил РИА Новости директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев.

Лиз Трасс прокатилась на танке во время визита в Эстонию в декабре 2021 года

© Favebook / Foreign, Commonwealth & Development Office

Проблемное наследство

По словам Павла Фельдмана, Трасс получила не только премьерское кресло, но и багаж проблем, доставшейся ей в наследство от предшественников. На этом фоне, считает эксперт, выполнить все предвыборные обещания будет весьма непросто, так как в некоторых моментах они фактически взаимоисключающие. Например, снижение налогов и повышение расходов на оборону одновременно с борьбой против энергокризиса.

«То, о чём говорит сегодня Лиз Трасс, выполнимо исключительно в её мечтах, потому что для этого нет должного экономического фундамента. Да, Великобритания может снизить налоги для определённых групп граждан, может создать более удобные условия для финансовых корпораций, но крупным промышленным производствам, на которых держится экономика, она вряд ли сможет помочь. В условиях энергетического кризиса у неё просто нет для этого лишних средств», — пояснил Фельдман.

Его мнение разделяет руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

«Конечно, Трасс предпримет попытки выполнить ряд своих посулов хотя бы в социальной сфере, иначе доверие к ней и вовсе упадёт до нуля. Но тем самым она увеличит дефицит государственного бюджета и государственный долг, так и не решив проблему разгоняющейся инфляции», — отметила она в разговоре с RT.

Однако быстро переключиться с внутренних проблем на внешнюю политику Трасс себе позволить не может, считает аналитик.

«Не за горами всеобщие парламентские выборы, перед которыми ей обязательно нужно повысить рейтинг правящей партии консерваторов, в противном случае у власти им просто не удержаться при нарастающей популярности лейбористов», — подчеркнула Ананьева.

Парламент Великобритании

РИА Новости

Вместе с тем Павел Фельдман считает, что Лиз Трасс продолжит тактику Бориса Джонсона по разыгрыванию «украинской карты».

«Ведь именно постоянное участие в делах Киева позволяло Джонсону удерживаться на плаву и гасить негатив в медийном пространстве. Трасс, конечно, не обладает харизмой Джонсона, но вряд ли захочет уступить ему на украинском поле. Однако избранному премьеру стоит быть осторожным в этом отношении, ведь, возможно, именно чрезмерное внимание к Украине и привело к концу политической карьеры её предшественника», — заметил эксперт.

Он также выразил убеждённость, что Трасс не захочет снижать градус напряжённости в отношениях с Россией и продолжит недружественную риторику в адрес Москвы.

«Напряжённость будет только нарастать по мере того, как Британия будет грозить всё новыми санкциями и подбивать на них других западных игроков. Трасс, скорее всего, сведёт язык общения с Москвой к ультиматумам, спекулятивной пропагандисткой риторике и русофобским выходкам. Ожидать чего-то хорошего для двусторонних отношений явно не стоит», — резюмировал Фельдман.