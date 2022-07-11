Трасс в случае избрания премьером Британии намерена добиваться «поражения Путина»

Глава британского МИД Лиз Трасс, вступившая в борьбу за пост премьер-министра королевства, в своём предвыборном ролике вновь заявила, что намерена добиваться «поражения» президента России Владимира Путина.

В видео, опубликованном в Twitter Трасс, министр обещает прилагать усилия по улучшению благосостояния граждан, а также напоминает о своей работе по защите прав женщин.

«Нам нужен опытный премьер-министр, который без промедления возьмётся за дело с самого первого дня работы, направленной как на поражение Путина на Украине, так и на развитие экономики», — сказала Трасс.

7 июля британский премьер Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.

Глава британского МИД после этого заявила о выдвижении своей кандидатуры на оба поста.

Ранее Трасс уже заявляла, что переговоры с Россией можно будет вести «только после победы над ней» на Украине. Такое же мнение выражал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель: он выступил за военное разрешение украинского кризиса. 11 апреля он подтвердил стремление Евросоюза к решению украинского кризиса «на поле боя».

Президент России Владимир Путин высказался по этому поводу: «Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют».

Об этом он заявил на встрече с лидерами думских фракций.