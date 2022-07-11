Трасс в случае избрания премьером Британии намерена добиваться «поражения Путина»
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В видео, опубликованном в Twitter Трасс, министр обещает прилагать усилия по улучшению благосостояния граждан, а также напоминает о своей работе по защите прав женщин.
«Нам нужен опытный премьер-министр, который без промедления возьмётся за дело с самого первого дня работы, направленной как на поражение Путина на Украине, так и на развитие экономики», — сказала Трасс.
7 июля британский премьер Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.
Глава британского МИД после этого заявила о выдвижении своей кандидатуры на оба поста.
Ранее Трасс уже заявляла, что переговоры с Россией можно будет вести «только после победы над ней» на Украине. Такое же мнение выражал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель: он выступил за военное разрешение украинского кризиса. 11 апреля он подтвердил стремление Евросоюза к решению украинского кризиса «на поле боя».
Президент России Владимир Путин высказался по этому поводу: «Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют».
Об этом он заявил на встрече с лидерами думских фракций.